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    25 октября 2026, 12:00 • Новости дня

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

    Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране.

    Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

    По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

    Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек». «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

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    24 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стрелок из пригорода Парижа объяснил выбор жертв местью за ограбления

    Le Monde: Задержанный за стрельбу в Траппе мстил за разграбленные магазины

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в вооруженном нападении на прохожих во французской коммуне Трапп заявил, что специально выбирал жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    Мужчина после задержания признался полицейским, что специально стрелял по арабам и темнокожим, возложив на них ответственность за разграбление магазинов во время протестов 17 октября. Об этом пишет Le Monde.

    Следствие предварительно подтвердило выбор жертв по национальному признаку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью и расовой ненавистью, передает ТАСС.

    В квартире нападавшего обнаружили книгу Адольфа Гитлера, следователи выясняют связи подозреваемого с ультраправыми группировками. Также экспертиза изучает вещество, похожее на кокаин, найденное в машине задержанного.

    Национальная антитеррористическая прокуратура Франции опровергла информацию средств массовой информации, что стрелявшего зовут Кевин Т. Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщал об одном погибшем и четверых раненых в результате атаки в Траппе, нападавшим оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При нападении в коммуне Трапп погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

    В пятницу глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о квалификации преступления как террористического акта.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов

    Магазины Брюсселя закрыли витрины щитами из-за угрозы погромов

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы магазинов и бутиков в Брюсселе закрыли витрины деревянными щитами и приостановили работу в преддверии новых акций протеста.

    В кварталах люксовых магазинов в центре бельгийской столицы более половины витрин закрыты панелями из древесно-стружечных плит. Ряд салонов и центральный бутик Apple приостановили работу, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, надеемся, что полиция в этот раз сможет пресечь беспорядки. Но есть печальный опыт. Надежды не всегда оправдываются», – рассказал владелец магазина электроники Антуан. По его словам, установка защитных конструкций обходится коммерсантам в сумму до 2 тыс. евро и спасает лишь от случайных погромщиков.

    В бельгийских соцсетях ранее появились призывы выйти на улицы за социальную справедливость 24 октября. Предприниматели обсуждали возможность применения травматического оружия для защиты от мародеров, однако местные законы разрешают самооборону только для защиты жизни и здоровья, но не собственности.

    В связи с угрозой беспорядков на крупных перекрестках дежурят усиленные наряды полиции. Проблемные зоны у вокзалов взяты под особый контроль, к середине дня обстановка в городе оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал резко повысить уровень применения силы при подавлении студенческих протестов.

    В середине месяца бельгийские полицейские задержали 20 участников уличных беспорядков в центре Брюсселя.

    В начале месяца массовые акции протеста учащихся распространились из Франции на Бельгию, Италию и Грецию.

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    25 октября 2026, 03:28 • Новости дня
    Митинг в Барселоне перерос в погромы и поджоги

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Каталонии Барселоне акция протеста переросла в столкновения с полицией и погромы, пишет El Mundo.

    В центре Барселоны манифестации переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, участники начали громить улицы и поджигать мусорные баки и контейнеры, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    Из-за роста напряженности в городе местные магазины были вынуждены закрыться. По данным издания, молодые люди в капюшонах возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов и затем подожгли их. Прибывшая полиция попыталась разогнать толпу, но митингующие забросали правоохранителей камнями.

    Газета охарактеризовала участников как молодых, часто несовершеннолетних лиц, которые в субботу вышли на несанкционированный митинг по неустановленной причине. Силам правопорядка удалось разогнать массовое скопление, однако небольшие группы протестующих рассредоточились по центру Барселоны и продолжили устраивать погромы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стычки с полицией прошли и в других европейских городах: во Франции, Италии, Португалии, Бельгии и Албании.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    24 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Захарова отвергла заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

    «Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер «Макс» не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться», – заявила Захарова в эфире программы «Право знать».

    Она отметила, что обвинения в адрес России являются очередной информационно-политической кампанией, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима.

    Стычки с полицией прошли и в других европейских городах. В центре Тираны участники протестов забросали коктейлями Молотова здания министерства сельского хозяйства Албании. Сотрудники правоохранительных органов Португалии задержали десятки активистов во время ликвидации палаточного лагеря протестующих. Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах

    Во время акций протеста во Франции задержаны 135 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массовых демонстраций, проходящих по всей Франции, правоохранительные органы задержали 135 человек, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «По состоянию на 13:00 (14:00 мск) задержаны 135 человек на всей территории страны. В большинстве своем эти задержания производились по итогам досмотров личных вещей и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», – заявил Нуньес в эфире BFMTV, передает ТАСС.

    По его словам, серьезных инцидентов не зафиксировано, однако он выразил обеспокоенность присутствием большого числа представителей левых и крайне левых движений в Орлеане.

    Они собрались на протест против партии «Национальное объединение» перед ее двухдневным политическим конгрессом.

    По предварительным данным, в демонстрациях участвуют около 35 тыс. человек. Всего запланировано порядка 136 акций.

    17 октября в Париже и других городах прошли массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности, в которых, по данным МВД, участвовали 550 тыс. человек. В ряде городов акции переросли в беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса из-за оторванной руки подзащитного.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам парижских беспорядков 17 октября.

    В воскресенье канал BFMTV сообщил о задержании более 2,4 тыс. человек в результате массовых беспорядков.

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    24 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Полиция применила водомет против протестующих в центре Ниццы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе демонстрации против повышения стоимости жизни во французской Ницце произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.

    Для разгона агрессивно настроенных участников акции стражи порядка задействовали слезоточивый газ и водомет, передает ТАСС.

    Несмотря на запрет префектуры департамента Приморские Альпы на проведение собраний, около тысячи человек прошли по Английской набережной и свернули в старую часть города. Демонстранты скандировали лозунги против полиции и властей, а также требовали отказаться от сокращения бюджетных расходов на социальную сферу.

    Основные столкновения с полицейскими произошли на площади Массена. Ущерб городской инфраструктуре и магазинам протестующие не нанесли, однако владельцы торговых точек заранее закрыли витрины деревянными щитами. Власти Ниццы отчитались о 40 задержанных.

    Массовые акции с участием профсоюзных и студенческих движений проходят в субботу по всей Франции на фоне ухудшения уровня жизни. Ожидается, что протесты соберут до 500 тыс. участников. Ранее МВД республики пообещало увеличить численность задействованных в охране порядка силовиков с 10 тыс. до 70 тыс. человек после беспорядков и грабежей на прошлых выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлую субботу участники масштабных акций протеста подожгли здание мэрии города Лимож.

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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    24 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Военные и бронетехника разместились у Лувра и Елисейского дворца из-за протестов

    Военные и бронетехника размещены у Елисейского дворца и Лувра из-за протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Бронемашины французской жандармерии и вооруженные военные размещены у Елисейского дворца и Лувра на фоне массовых манифестаций в Париже.

    Во Франции в субботу проходят массовые манифестации с участием профсоюзов, учащихся и «желтых жилетов», протестующих против роста стоимости жизни и ухудшения ситуации в сфере образования. Ожидается участие до 500 тыс. человек по всей стране, передает РИА «Новости».

    Власти Франции привлекли к охране порядка военных и элитные подразделения полиции и жандармерии, задействовав бронетехнику, беспилотники, вертолеты и водометы. У Елисейского дворца размещены бронемашины жандармерии, а у Лувра дежурят военные в полной экипировке с оружием.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа. Самая массовая акция состоялась 17 октября и собрала около 550 тыс. человек, против которых полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за масштабных протестов изоляторах при судах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Два человека получили тяжелые ранения при разгоне протестов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во время манифестаций против роста цен во Франции, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «Насколько мне известно, два человека получили тяжелые ранения – в Клермон-Ферране и Тулузе – в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточенных беспорядков», – заявил Нуньес.

    Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действуют с соблюдением принципа соразмерности угрозы, однако пообещал, что все случаи возможных нарушений будут расследованы.

    Ранее телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил тяжелую травму руки по окончании демонстрации в Тулузе. В префектуре департамента Верхняя Гаронна заявили, что обстоятельства произошедшего пока не установлены, однако подтвердили, что инцидент произошел во время разгона толпы.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков и грабежей, в которые переросли демонстрации на прошлой неделе, МВД республики пообещало серьезно усилить меры безопасности и увеличить задействованные в охране порядка силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. Во многих городах были запрещены в течение дня любые уличные акции, а также введен комендантский час.

    По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс. человек. В ходе подавления беспорядков правоохранительные органы Франции задержали около 1 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании около тысячи человек в ходе подавления беспорядков, вспыхнувших во время акций протеста.

    Во вторник Нуньес заявил о планах жестких действий полиции на запланированных протестах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала манифестантов слезоточивым газом

    Полиция в Париже разогнала акцию протеста против роста цен

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Французская полиция применила водомет и слезоточивый газ против участников акции протеста в Париже после завершения манифестации, передает РИА «Новости».

    В субботу во Франции возобновились массовые протесты против ухудшения ситуации в образовании и повышения стоимости жизни. К акциям присоединились студенты, профсоюзы и «желтые жилеты». В столице на улицы вышли тысячи людей. Шествие по заранее согласованному маршруту на окраине города прошло без происшествий, однако после его окончания правоохранители приступили к разгону толпы.

    Протестные акции начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, протестующие против роста цен, а акции охватили другие регионы страны. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября – по оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек. Тогда полиция также использовала водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В понедельник участники массовых протестов против удорожания стоимости жизни перекрыли доступ к Лувру в Париже.

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам столичных беспорядков.

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    24 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Полиция применила водометы против участников протестной акции в Риме

    Участники протестной акции в Риме попытались прорвать оцепление полиции

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима после попытки манифестантов прорвать оцепление.

    Итальянские силы правопорядка применили водомет против участников протестного шествия в Риме, после чего начались задержания, передает РИА «Новости».

    В результате действий полиции среди прохожих появились пострадавшие, в частности, пожилой мужчина получил травму ноги. Находящихся на месте событий журналистов попросили отойти с проезжей части.

    Ранее толпа манифестантов прошла мимо центрального вокзала Термини и приблизилась к полицейскому кордону из бронеавтомобилей. Протестующие скандировали лозунги против властей и бросили в ряды силовиков бутылку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянские правоохранители перекрыли доступ к Колизею в Риме для остановки несанкционированного шествия молодежи.

    В центре столицы началась масштабная протестная акция против военных конфликтов.

    Во вторник власти Италии заявили о намерении принять более жесткие меры в отношении участников беспорядков в Милане.

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    24 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Во Франции после новых протестов задержали около тысячи человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек, заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    «Сегодня мы вновь столкнулись с чрезвычайно высоким уровнем насилия, число задержанных уже приближается к 1 тыс. человек», – передает ТАСС слова Нуньеса.

    Министр отметил, что количество задержанных заметно больше, чем 17 октября, когда протесты переросли в беспорядки и грабежи. По его словам, некоторые магазины вновь стали жертвами вандалов, однако их число было «очень ограниченным» и «несравнимо с тем, что было на прошлой неделе». Нуньес уточнил, что в прошлую субботу сообщалось о 300 пострадавших магазинах, а к середине следующего дня их число достигло 3 тыс.

    «Сегодня вечером, очевидно, ситуация совершенно иная, и, конечно же, этому следует радоваться. Я благодарю за это силы внутренней безопасности», – добавил он.

    24 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков 17 октября МВД пообещало усилить меры безопасности и увеличить силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. В ряде городов были запрещены уличные акции и введен комендантский час. По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT заявил о 800 тыс. участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел из-за оторванной руки протестующего.

    В прошлое воскресенье глава МВД сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста.

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    25 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Путин назвал перебором обвинения России в провоцировании протестов в Европе

    Путин: Обвинения в провоцировании протестов в Европе являются явным перебором

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

    Российский лидер выразил удивление в связи с попытками связать протестные выступления в европейских странах с действиями Москвы, сообщают «Вести».

    «Первая реакция, когда я это увидел, – удивление. Потому что ну уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – заявил Путин.

    Массовые акции во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные ростом цен, а протесты охватили другие регионы и страны.

    В середине октября беспорядки с мародерством вспыхнули в Италии, где в ходе погромов в Милане задержали более 300 человек. В Албании протестующие потребовали отставки премьера Эди Рамы, который осудил насилие на улицах и отказался покидать пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах. В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны беспорядков в регионе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию. В понедельник политолог Вадим Трухачев назвал заявления об иностранном вмешательстве удобным способом скрыть собственные проблемы европейских стран.

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    25 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    За время молодежных протестов в Барселоне задержали более 100 человек

    Vanguardia: В Барселоне задержали свыше 100 человек во время погромов

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Испании задержала свыше 100 человек, включая несовершеннолетних, во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны, сообщила министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон.

    Акция началась в субботу вечером на площади Пласа-де-Каталунья в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Vanguardia.

    В протестах приняли участие более 600 молодых людей. Во время столкновений с полицией участники бросали в правоохранителей петарды и камни, поджигали мусорные баки. От действий вандалов пострадали 14 магазинов.

    Крупные торговые центры в районе волнений были вынуждены закрыть двери, в результате чего сотни покупателей на некоторое время оказались заперты внутри зданий.

    Протесты были организованы через социальные сети и не имели официального лидера, отмечает испанская газета Periodico. По информации издания, выступления не связаны с конкретной проблемой, а участники стремились последовать примеру массовых акций в других европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье акция протеста в Барселоне переросла в столкновения с полицией и погромы.

    В начале месяца протест из-за жилищного кризиса в Барселоне привел к травмам 28 сотрудников правоохранительных органов.

    В начале октября в столице Испании прошла акция протеста с участием около 70 тыс. человек.

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