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BFMTV: Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек
Масштабные акции протеста против высокой стоимости жизни привели к массовым беспорядкам, в результате которых серьезно пострадали сотни правоохранителей, задержаны были более 2,4 тыс. человек.
«Министерство внутренних дел Франции сообщает о 2397 арестах и 997 ранениях сотрудников полиции и жандармов, в том числе семь серьезных», – передает телеканал BFMTV выдержку из сводного отчета ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов. Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару.
Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.
Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.