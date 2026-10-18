BFMTV: Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек

Tекст: Катерина Туманова

«Министерство внутренних дел Франции сообщает о 2397 арестах и ​​997 ранениях сотрудников полиции и жандармов, в том числе семь серьезных», – передает телеканал BFMTV выдержку из сводного отчета ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов. Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару.

Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.



