С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов
Лидер партии «Национальное объединение» Барделла призвал Макрона уйти в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон должен попросить прощения у граждан за беспорядки и уйти в отставку, заявил лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.
«Я жду от Эммануэля Макрона, что он попросит прощения и уйдет», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Барделлы, Франция расплачивается за десятилетия снисходительности властей, утраты авторитета, а также за «моральное и материальное разоружение сил правопорядка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.
В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также потребовал от Макрона уйти в отставку.
Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.