Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов

Лидер партии «Национальное объединение» Барделла призвал Макрона уйти в отставку

Tекст: Ольга Иванова

«Я жду от Эммануэля Макрона, что он попросит прощения и уйдет», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Барделлы, Франция расплачивается за десятилетия снисходительности властей, утраты авторитета, а также за «моральное и материальное разоружение сил правопорядка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также потребовал от Макрона уйти в отставку.

Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.