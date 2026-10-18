Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции

Tекст: Антон Антонов

«Нет места для насилия в нашей Республике. Те, кто разрушал, нападал на префектуры и магазины, грабил – вплоть до наших мэрий – будут преследоваться и будут наказаны», – заявил Макрон в X.

Он также выразил поддержку силам правопорядка. По словам президента, власти намерены единым фронтом противостоять сеятелям хаоса, которые стремятся разрушить институты и мешают мирно выражать свои требования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

В субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.