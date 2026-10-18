Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции
Все причастные к погромам и беспорядкам на протестных акциях против удорожания стоимости жизни будут привлечены к ответственности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Нет места для насилия в нашей Республике. Те, кто разрушал, нападал на префектуры и магазины, грабил – вплоть до наших мэрий – будут преследоваться и будут наказаны», – заявил Макрон в X.
Он также выразил поддержку силам правопорядка. По словам президента, власти намерены единым фронтом противостоять сеятелям хаоса, которые стремятся разрушить институты и мешают мирно выражать свои требования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.
Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.
В субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.