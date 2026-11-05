На протесты во Франции вышли более 250 тыс. человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В общенациональной демонстрации во Франции приняли участие более 250 тыс. человек, сообщила глава профсоюза «Общая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине. «К 13:00 (15:00 мск) мы насчитываем более 250 тыс. манифестантов в примерно 70 городах», – цитирует Бине РИА «Новости».

По ее словам, в стране запланировано 260 протестных акций. Она добавила, что в течение дня число демонстрантов значительно возрастет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посетителей в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки.

Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября.

В тот же день отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке.