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    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    10 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 21:39 • Новости дня

    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Сикорский обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг польского Конституционного суда.

    «Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений – с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», – цитирует Сикорского РИА «Новости».

    По его мнению, это должно заставить поляков задуматься о том, кто хочет «посеять смуту» в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В тот же день депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    1 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»

    Медведев пошутил о возможном приеме Туска в Москве

    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил в соцсети о том, примут ли в Москве премьер-министра Польши Дональда Туска.

    Медведев ответил на комментарий одного из пользователей социальной сети, который заявил, что Туска нужно отправить «обратно в Москву, где ему и место», передают «Вести».

    «Мы своих не бросаем!» – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу Дмитрий Медведев заявил о повторении незаконных методов украинских властей в кризисе вокруг судебной системы Польши.

    В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости серьезного отношения НАТО к словам Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    Задержанный в Польше якобы за шпионаж россиянин оказался споттером
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионаже гражданин России оказался известным в своих кругах железнодорожным споттером.

    Задержанный в Польше по обвинению в шпионской деятельности гражданин России является обычным железнодорожным споттером (споттинг (англ). - наблюдение за крупными видами средств передвижения - прим. ВЗГЛЯД), пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомого с ситуацией фаната железных дорог.

    В пятницу польская полиция сообщила о задержании в Нижнесилезском воеводстве россиянина, который якобы фотографировал железнодорожную инфраструктуру.

    «В кругах любителей железнодорожного транспорта сразу удалось установить, о ком идет речь – кто это такой. Это просто фанат железной дороги. Он также увлекается другими видами транспорта, но больше всего – железной дорогой», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, мужчина давно известен коллегам как фотограф. В его социальных сетях опубликовано множество снимков транспорта из России, Германии и других стран.

    Задержанный в Польше россиянин долгое время жил в Германии и часто ездил в Западную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством по подозрению в ведении разведки военных объектов.

    Летом польские правоохранительные органы засекретили разбирательства в отношении агентов Киева.

    Весной польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

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    1 ноября 2026, 23:31 • Новости дня
    Протесты и беспорядки в выходные прошли в семи странах Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Акции протеста, прошедшие в выходные в семи европейских странах, сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией, сообщают информационные агентства.

    Демонстрации во Франции, Германии, Нидерландах, Австрии, Британии, Швейцарии и Албании переросли в столкновения с полицией: протестующие громили витрины магазинов, строили и поджигали баррикады, бросали в силовиков камни, бутылки и пиротехнику, полиция отвечала водометами, слезоточивым газом и в ряде стран резиновыми пулями, передает ТАСС.

    Во Франции в субботу на улицы вышли не менее 320 тыс. человек, по всей стране произошли погромы и случаи мародерства, полиция задержала около 560 демонстрантов, сообщил телеканал TF1.

    В Германии более 100 тыс. человек участвовали в акциях более чем в 30 крупных городах, поджигались баррикады и грабились магазины, в Берлине, по данным полиции, задержали более 60 человек, пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов.

    В Цюрихе протестующие возводили и поджигали баррикады на дорогах, атаковали службы экстренной помощи с использованием пиротехники, в ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

    В Гааге во время стихийной акции молодежи полиция столкнулась с протестующими и задержала 34 человека, сообщило издание Hart van Nederland.

    В Австрии на протесты вышло порядка 100 тыс. человек, по данным Der Standart, митингующие водрузили у здания парламента флаг Палестины и двинулись к Венскому университету, скандируя: «Молодежь, будущее, социализм!».

    В Лондоне у посольства США прошел митинг в поддержку движения Palestine Action, число задержанных превысило 300 человек.

    В Тиране полиция применила водометы и слезоточивый газ у здания кабинета министров, где демонстранты забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает ATA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко объяснил молодежные беспорядки в Германии накопившимся недовольством политикой центральных властей и влиянием протестов во Франции.

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран.

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    31 октября 2026, 11:17 • Новости дня
    Медведев назвал события в Польше конституционным переворотом

    Медведев сравнил конституционный кризис в Польше с ситуацией на Украине

    Медведев назвал события в Польше конституционным переворотом
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторяет незаконные методы украинских властей.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на преследование польских консерваторов из партии «Право и справедливость» со стороны политических сил премьер-министра Дональда Туска. Этот процесс сопровождается аннулированием полномочий Конституционного трибунала, отметил он.

    «В Польше конституционный переворот. Либералы брюссельского выкормыша Туска гнобят консерваторов из ПиС», – написал зампред Совбеза. Он предположил, что одной из причин давления могла стать ненависть представителей консервативной партии к последователям Степана Бандеры.

    Медведев подчеркнул, что Варшава использует ровно те же методы, что и Киев, где судебная система была полностью зачищена руководством страны. В заключение он высмеял двойные стандарты европейских политиков с помощью старого школьного анекдота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о насильственном захвате Конституционного суда правительственными силами.

    Глава государства созвал срочное совещание всех политических партий для разрешения кризиса. При этом бывший президент Польши Лех Валенса поддержал действия правительства Дональда Туска по перестановкам в суде.

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    31 октября 2026, 01:10 • Новости дня
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Единоличное приглашение Вашингтоном Польши в G20 нарушает принципы многосторонней дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте.

    «Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединения, таких как «Двадцатка», работают на основе консенсуса», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он считает, что присутствие Польши ничего не добавляет объединению, и потребности в еще одном европейском голосе нет. Министр отметил, что по объему экономики Польша не попадает в категорию стран G20.

    Кроме того, Лавров указал, что Восточную Европу уже представляют страны, входящие в Евросоюз и НАТО, чьи интересы в G20 представлены изначально.

    «[Польша], как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия. В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала», – подчеркнул Лавров.

    При этом он назвал G20 дееспособным и жизнеспособным форматом. Под председательством трех членов БРИКС принимались и реализовывались неплохие решения, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в октябре осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20.

    Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о нарушении сбалансированного состава объединения в случае включения туда Польши.

    Летом посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал неубедительными аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20.

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    31 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Посольство в Варшаве назвало спокойной обстановку вокруг дипмиссии
    Посольство в Варшаве назвало спокойной обстановку вокруг дипмиссии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обстановка вокруг посольства России в Варшаве остается спокойной, несмотря на проходящие неподалеку протесты оппозиции у здания Конституционного суда Польши, сообщили в дипмиссии.

    В посольстве России в Польше назвали спокойной обстановку вокруг дипломатической миссии. «Обстановка спокойная», – сообщил ТАСС представитель российского посольства.

    Также дипломаты отказались комментировать кризис вокруг Конституционного суда, объяснив это тем, что такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Польши.

    Здание российского посольства располагается на Бельведерской улице в 900 метрах от Конституционного суда на проспекте Шуха, где продолжаются акции протеста. Движение по проспекту ограничено, здание охраняют крупные наряды полиции. По информации очевидцев, количество протестующих уменьшилось по сравнению с ночью, однако к месту прибывают новые участники из разных регионов Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса вокруг Конституционного суда.

    Тогда же евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.

    Политолог Станислав Стремидловский назвал политический кризис в Польше выгодным для обеих сторон конфликта в связи с предстоящими выборами.

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    31 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    Польские пограничники начали проверять фото в телефонах въезжающих украинцев

    УНИАН: Польские пограничники начали проверять фото в телефонах украинцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские пограничники ввели практику проверки фотографий в мобильных телефонах граждан Украины, прибывающих в страну.

    Польские пограничники начали проверять фотографии в телефонах въезжающих в страну украинцев. Причина нововведения не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

    «Добрососедские отношения с Польшей, похоже, вышли на новый уровень: теперь на границе у украинцев проверяют не только паспорт, но и личную галерею в телефоне», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается случай, когда украинке, возвращавшейся в Польшу из-за границы, пришлось показывать пограничникам личные фотографии, чтобы подтвердить место своего пребывания во время отпуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МВД Польши выразило готовность рассмотреть возможность работы украинских пограничников на польской стороне границы.

    Ранее в Польше сообщили о массовом отъезде украинских беженцев в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    До этого посол Украины в Польше Василий Бондарь заявил о резком росте числа случаев агрессии в отношении украинских граждан.

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    31 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Захарова после волнений в Польше напомнила Сикорскому слова про «неловкий момент»

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне волнений в Варшаве напомнила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому его слова про «неловкий момент».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Польше, напомнила главе польского МИД Радославу Сикорскому его слова о «неловком моменте».

    «Кажется, к вечеру в Польше наступил «неловкий момент», пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?» – написала она в Telegram-канале.

    Захарова в посте разместила ссылку на слова Сикорского, назвавшего «неловким моментом» участие главы МИД России Сергея Лаврова в министерской встрече «Большой двадцатки» в Атланте. Дипломат отметила, что это слова представителя страны, которая даже не входит в G20/

    В пятницу толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши, полиция заняла оборону. Президент Польши Кароль Навроцкий в тот момент находился в самолете по дороге в Сенегал, но велел развернуть самолет и вернуться в Варшаву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий экстренно вернулся в Варшаву на фоне тревожной активности вокруг суда. В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    Оппозиционер Качиньский назвал события вокруг Конституционного суда Польши госпереворотом.

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    31 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Жители Польши предложили выслать украинцев из страны

    Pronews: Жители Польши предложили выдворить украинских беженцев из страны

    Tекст: Вера Басилая

    Молодые жители Польши в ходе уличного опроса предложили выдворить украинских беженцев, что вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

    В ходе уличного опроса журналистка спросила молодых людей о желаемых изменениях в государстве, на что один из респондентов не раздумывая предложил выгнать граждан Украины, передает «Царьград» со ссылкой на греческий портал Pronews.

    Короткий видеоролик с ответом поляка моментально получил широкий отклик среди пользователей социальных сетей. На фоне ухудшающихся отношений с местными жителями украинские беженцы все чаще задумываются о возвращении на родину или переезде.

    По информации издания Myśl Polska, некоторые переселенцы выражают недовольство из-за недоброжелательного отношения и чувства изоляции. К августу 2026 года количество людей с временной защитой в Польше уменьшилось на 13 тыс. человек, составив 939 тыс., тогда как в Германии и Чехии этот показатель увеличился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца окружная прокуратура сообщила о задержании украинского студента за подготовку убийства случайной жертвы на почве расовой ненависти.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил о необходимости возвращения молодых украинцев на родину для отправки на фронт.

    В прошлом месяце европейские СМИ зафиксировали рост преступлений против украинцев в Польше на 30%.

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    1 ноября 2026, 14:07 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над «русским следом» в политическом кризисе в Польше

    Медведев высмеял поиск русского следа в польском конституционном кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высмеял привычку западных стран винить во всем Россию, передает РИА «Новости».

    «Люблю эту мантру! Выборы в США? Это русские. Мигранты в Испании? Это русские! Конституциональный переворот в Польше? Разумеется, это русские! Спасибо! Ничто не объединяет нас больше, чем наше могущество! Ну а дальше вы знаете… Мы идем!» – написал Медведев.

    Кризис в Польше обострился после попытки правительства премьера Дональда Туска отстранить председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности.

    В пятницу на сайте суда появилось сообщение о приостановке их полномочий, однако на официальной странице в соцсети X заявили о захвате сайта, подчеркнув, что Свенчковский остается главой суда. Судья Анна Корвин-Петровская, которая пытается взять руководство, сообщила об угрозе жизни судей на фоне протестов у здания.

    Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит за границу и созвал срочное совещание. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с обращением к нации, в котором возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В субботу партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Туска.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о повторении нынешним кризисом вокруг судебной системы в Польше незаконных методов украинских властей.

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    2 ноября 2026, 09:03 • Новости дня
    Журналист: Слова Медведева о перевороте в Польше вызвали панику у Туска

    Журналист Христофору рассказал о панике премьера Польши из-за поста Медведева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск впал в панику после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Христофору высказал мнение о реакции польского премьера в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    «Туск постоянно говорит о России, вводит против нее санкции, рассуждает о ее поражении. У Туска это происходит непрерывно. А теперь он в панике из-за поста Медведева в соцсети, в котором его мастерски поставили на место», – заявил журналист.

    По словам обозревателя, российский политик очень точно описал суть происходящего в Варшаве, и Туску следует этому поучиться.

    Напомним, Медведев назвал обострившийся кризис в Польше конституционным переворотом. Позже польский премьер попытался ответить, безосновательно заявив о причастности Москвы к проблемам вокруг Конституционного суда страны.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне политического кризиса в Польше напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем». Также Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

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    1 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне «хаосом Мерца»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки в Германии «хаосом Мерца»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беспорядки в немецком Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки.

    «Вот хаос, вызванный неспособностью Мерца признавать ошибки и исправлять их», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне, видеозапись которых добавил к посту, позаимствовав у предпринимателя Марио Навфаля. На видео спецназ полиции «бегает наперегонки» с подростками, которые бросаются в полицейских бутылками и разбегаются по улицам города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек. В субботу немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».

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    1 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Швейцарская полиция применила водометы при разгоне беспорядков в Цюрихе

    Леворадикалы устроили массовые беспорядки в швейцарском Цюрихе

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция швейцарского Цюриха применила водометы и слезоточивый газ для разгона акции леворадикалов, которая переросла в массовые беспорядки с поджогами.

    В Цюрихе демонстрация в честь Хеллоуина переросла в уличные беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minuten.

    Поводом для протестов, организованных крайне левыми группировками, стало недовольство действиями полиции, война в секторе Газа и подъем фашизма. Организаторы акции заранее призывали участников приходить замаскированными и в защитных очках.

    Протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и поджигать возведенные баррикады на улицах города. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Оттесненные демонстранты продолжили строить новые заграждения и вступать в стычки с силовиками.

    По оценкам швейцарского издания, материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог Камкин спрогнозировал превращение ФРГ в идеальную площадку для ультралевых активистов.

    Independent назвала недовольство коррупцией и рост стоимости жизни причиной масштабных студенческих протестов в европейских странах.

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    31 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Туск анонсировал обращение к нации на фоне кризиса в Польше

    Премьер-министр Польши Туск анонсировал обращение к нации

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск вечером в субботу обратится с речью к нации на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда.

    Выступление главы польского правительства назначили на 20:00 (22:00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на официальную страницу канцелярии премьера в социальной сети Х.

    Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился после попытки властей отстранить от исполнения обязанностей председателя инстанции Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского.

    Судьи были назначены при прежнем правительстве. Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу партия бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Евродепутат Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия премьера.

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о насильственном захвате Конституционного суда.

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