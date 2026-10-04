Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Экс-премьер Польши призвал молодых украинцев вернуться на родину
Экс-премьер Польши Миллер призвал молодых украинцев вернуться на родину
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что находящиеся в стране молодые украинцы должны вернуться на родину и отправиться на фронт.
Миллер в эфире телеканала Polsat призвал находящихся в республике молодых украинцев вернуться на родину, передает РИА «Новости».
«Если в Польше и в других местах находятся тысячи молодых парней, которые здесь выплескивают энергию, то пусть выплескивают ее на фронте на Украине», – сказал Миллер.
В польском медиапространстве постоянно появляются сообщения о непристойном поведении молодых украинцев на территории страны. Граждане Украины также лидируют по количеству преступлений, совершаемых в Польше иностранцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший польский премьер-министр Лешек Миллер призвал приостановить помощь Киеву без подробного отчета.
В пятницу польский евродепутат потребовала отменить безвизовый режим с Украиной.
В прошлом месяце в Польше резко участились нападения на украинских беженцев.