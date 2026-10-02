Главные угрозы современности требуют сложных решений

Ученые, журналисты и общественные деятели из почти 40 стран собрались в этом году на конференцию клуба «Валдай» для того, чтобы разобраться, как мир взаимодействует с множеством современных кризисов. Основное наблюдение в ходе дискуссий – мир стал сложным, к этой сложности мы начинаем привыкать, но простых решений не будет уже никогда.

Прошлый XX век дал человечеству очень много, но одновременно приучил к мысли, что даже самые фундаментальные вопросы могут получить простое решение – достаточно только выбрать правильную идеологию. Сначала за такое положение боролись капиталистическая и коммунистическая идеи, а последней попыткой все максимально упростить и свести до уровня общих рецептов стал либеральный глобализм эпохи после холодной войны. Но и он провалился.

Теперь мы начинаем учиться жить в мире, где даже самые непростые и опасные явления не являются основанием для паники или тем более уныния. Именно поэтому программа ежегодного «валдайского» форума была насыщена вопросами, совершенно немыслимыми еще 15–20 лет тому назад: устойчивость общества перед вызовом постоянной войны, бесчеловечность новых средств ведения военных действий и непонятные перспективы ядерного сдерживания.

Однако обсуждение этих вопросов проходило без элементов паники или попыток запугать друг друга тем, как страшно будет жить в мире, где США и Европа уже не могут определять правила игры. Как отметил на заключительной встрече с участниками «Валдая» президент России Владимир Путин, мировая ситуация в этих условиях будет, наоборот, неизбежно меняться к лучшему.

В этой убежденности и находится главная причина того, что несмотря на признание всех существующих рисков и угроз, общий тон обсуждений на конференции «Валдая» был конструктивным. Иными словами, все признают то, что положение является опасным, но обсуждают это как обстоятельства дальнейшего развития, а не предвестник катастрофы.

В значительной степени причина такого подхода в том, что абсолютное большинство участников конференций клуба «Валдай» – это коллеги из государств, находящихся за пределами Запада. Им совершенно не свойственен драматический взгляд на вещи, поскольку в отличие от Европы, они смотрят в будущее, а не пытаются вернуть прошлое. И в каком-то смысле наши обсуждения – это хороший срез того, в каком состоянии находится глобальная интеллектуальная дискуссия за пределами узкой повестки, навязываемой всем Западом.

Для чего это нужно России? В первую очередь, потому что именно в интеллектуальных сообществах Китая, Индии, Ирана, арабских стран, государств Африки, Азии и Латинской Америки рождаются сейчас новые идеи и определяются альтернативные пути решения самых важных задач развития. И здесь Россия может найти для себя много нового.

Также для нас очень важно понимать, как и о чем думают те страны, которые отказались подчиниться давлению США и Европы и не стали сворачивать в последние четыре года отношения с Россией. Ведь именно они образуют то самое Мировое большинство, вместе с которым мы строим многополярный мир.

И наконец, большой обмен мнениями – это самый лучший способ донести точку зрения России. Как по частным для всего мира вопросам (украинская проблема, несмотря на свою важность для европейской безопасности), так и по более фундаментальным вопросам. Их сейчас несколько.

Во-первых, это проблема войны как способа отношений между государствами. Ни для кого не секрет, что сейчас все меньшее значение имеет международное право, часто войны становятся более жестокими, а уровень насилия в отдельных регионах превосходит прежние примеры. Также важную роль имеет распространение новых технологий, включая беспилотные системы и военное применение искусственного интеллекта – ответственность за ошибку и значение человеческого фактора в этих условиях только возрастают.

Во-вторых, мир нуждается в понимании того, как будут создаваться и поддерживаться правила игры в условиях, когда Запад теряет свои позиции и возможности. Россия вместе с Китаем и рядом других стран уже давно продвигает концепцию многополярности в качестве новой модели международного устройства. В своем выступлении перед участниками форума Путин также подчеркнул необходимость совершенствования системы ООН, вовлечения в принятие там важнейших решений развивающихся стран Глобального Юга.

В-третьих, никто не отменяет необходимость решения глобальных проблем, унаследованных нами от XX века: изменения климата, экологии, неравенства и бедности. Сейчас борьба США и Европы за сохранение доминирующих позиций потеснила обсуждение этих и других задач развития на второй план. Однако решать их все равно придется.

И в этом отношении перед международным экспертным сообществом стоят два важнейших вопроса: какой окажется роль Китая и других азиатских стран и что за общемировые институты и объединения смогут играть тут роль организаторов?

По первому вопросу ясности пока, признаем, нет: азиатские государства совершенно не рвутся сменить Запад на позициях общемирового лидера. А в том, что касается организационных форм сотрудничества, то здесь, по мнению не только экспертного сообщества, но и главы российского государства, центральную роль может играть БРИКС – объединение, где никто никем не командует, но все понимают важность стабильного развития.

Надо отметить, что БРИКС как потенциальный источник выгодных для всех идей и решений вообще звучит сейчас достаточно часто. Даже несмотря на то, что в организации отсутствует внутренняя дисциплина, а две страны-участницы – Иран и ОАЭ – весной оказались на грани войны друг с другом.

И наконец, нам все более очевидно не обойтись без серьезного отношения к такой важной технологии современности, как искусственный интеллект. И дело тут не только в уже упомянутых проблемах его применения в военных целях – сейчас проблемы видятся даже более фундаментальными. В первую очередь речь идет об этических аспектах развития ИИ: сохранение гуманизма, как важнейшего принципа, избежание того, что Путин определил, как «цифровой тоталитаризм».

Главный вывод для нашей страны – задачи, которые должна решать в экономике и вопросах развития общества Россия, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость. Хорошая, потому что означает провал попыток изоляции России, предпринятых Западом после 2022 года. Плохая, потому что нет универсальных и простых рецептов исправления экономических перекосов, ответа человечества на проблемы, связанные с его собственными техническими достижениями, а также решения основных задач общественного развития.

Огромное значение имеет сопротивляемость экономики и общества потрясениям, неизбежным при изменениях такого масштаба: ведь заканчивается эпоха в более 500 лет, когда узкая западная цивилизация была безусловным гегемоном, могла определять пути развития для всего человечества. Тем более что такие масштабные политические и экономические трансформации совпали с невиданным техническим прогрессом, новыми достижениями в области медицины и генетики.

Сейчас свои ответы на возникающие проблемы ищут все страны и цивилизации мира. Но все по-своему: если страны Запада пытаются удержать монопольные позиции, то Россия и страны БРИКС, наоборот, предлагают решения, основанные на общей выгоде. Именно противостояние этих двух подходов и представляет собой, судя по всему, главный конфликт современности.