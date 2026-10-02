МКС и Международный суд ООН стали фаворитами на Нобелевскую премию мира

В число фаворитов на Нобелевскую премию мира вошли МКС и суд ООН

Tекст: Мария Иванова

Помимо этого, норвежские исследователи внесли в перечень суданскую гуманитарную инициативу Emergency Response Rooms и международную благотворительную организацию Save the Children, передает РИА «Новости».

В общей сложности на рассмотрении Нобелевского комитета сейчас находятся 287 кандидатов, 79 из которых являются организациями. Согласно правилам фонда, имена номинантов и подробности их выдвижения держатся в строгом секрете и подлежат огласке только через 50 лет после объявления лауреатов.

Имя обладателя Нобелевской премии мира станет известно 9 октября на церемонии в Осло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае отбывающего наказание в иранской тюрьме лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализировали.

В январе в прессе опубликовали письмо Дональда Трампа премьер-министру Норвегии с обидой за отказ присуждать ему эту награду.