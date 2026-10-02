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МКС и Международный суд ООН стали фаворитами на Нобелевскую премию мира
В число фаворитов на Нобелевскую премию мира вошли МКС и суд ООН
Глава Норвежского института исследований проблем мира (PRIO) Хакон Герлев включил Международную космическую станцию, Международный суд ООН и Международный уголовный суд в список главных претендентов на Нобелевскую премию мира в этом году.
Помимо этого, норвежские исследователи внесли в перечень суданскую гуманитарную инициативу Emergency Response Rooms и международную благотворительную организацию Save the Children, передает РИА «Новости».
В общей сложности на рассмотрении Нобелевского комитета сейчас находятся 287 кандидатов, 79 из которых являются организациями. Согласно правилам фонда, имена номинантов и подробности их выдвижения держатся в строгом секрете и подлежат огласке только через 50 лет после объявления лауреатов.
Имя обладателя Нобелевской премии мира станет известно 9 октября на церемонии в Осло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае отбывающего наказание в иранской тюрьме лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализировали.
В январе в прессе опубликовали письмо Дональда Трампа премьер-министру Норвегии с обидой за отказ присуждать ему эту награду.