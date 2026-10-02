Умерла экс-глава Владимиро-Суздальского музея Аксенова

Tекст: Дарья Григоренко

По словам главы ведомства, благодаря труду Аксеновой удалось спасти от разрушения многочисленные памятники архитектуры Владимиро-Суздальской земли и создать один из крупнейших музейных комплексов страны, передает РИА «Новости».



«Ушла из жизни заслуженный работник культуры РСФСР, Герой Труда Российской Федерации и выдающийся музейный деятель Алиса Ивановна Аксенова… Алиса Ивановна была человеком исключительной созидательной энергии и целеустремленности», – сообщила Любимова.

Алиса Аксенова родилась 13 марта 1931 года. Она возглавляла музей-заповедник с 1960 по 2010 год, после чего до 2013 года занимала должность президента этого учреждения. За свою работу она была удостоена звания Героя Труда России, орденов и государственных премий.

Прощание с Аксеновой пройдет в субботу в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира. Чин отпевания совершит митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Напомним, в 2025 году на 73-м году жизни скончалась бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.