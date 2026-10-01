Путин предложил выход из эпохи конфликтов

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Тема заседания в этом году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Однако Путин начал выступление с задач настоящего: прежде чем договариваться о справедливом и эффективном мировом устройстве, необходимо сохранить глобальный мир и безопасность. «Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», – заявил президент.

По его оценке, происходящие изменения значительно шире перераспределения влияния между державами. Одновременно меняются технологии, социальная структура, климат, медицина, военное дело, энергетика, демография и модели экономического развития.

«Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами, они при этом неотделимы друг от друга. Меняется вся наша жизнь», – подчеркнул Путин.

Перемены, по его словам, затрагивают и самих людей. «Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основы мировоззрения», – отметил он.

К свободному многополярному порядку

«Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно», – считает Путин.

Причину президент видит в том, что идущие кардинальные сдвиги и появляющиеся в связи с ними возможности стимулируют амбиции и готовность рисковать ради кажущегося крупным выигрыша.

«Но мы уверены, что в стратегической перспективе по мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократичному и свободному многополярному международному порядку»,

– сказал президент.

Этот переход потребует взаимных компромиссов, движения навстречу и трезвой оценки обстановки. Западу, по словам главы государства, придется признать новые реалии и учитывать коренные интересы стран мирового большинства.

«Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами – к сожалению, часто неприятными и даже опасными», – предупредил Путин.

Главной задачей людей, принимающих решения в политике, бизнесе и науке, он назвал минимизацию рисков. «Ответственность заключается и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми, чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами в сфере безопасности, на меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее», – подчеркнул Путин.

Новая роль ООН

Одной из проблем переходного периода Путин назвал недостаточную эффективность механизмов согласования межгосударственных интересов. «Скажем откровенно, некоторые международные организации сейчас зачастую не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран. А ведь они не для этого создавались», – сказал он.

Отдельно президент остановился на ООН. Признавая ее центральную координирующую роль, он заявил, что организация управляется менее коллегиально и демократично, чем предполагалось.

«Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления»,

– отметил Путин.

Россия, по его словам, поддерживает справедливую реформу организации, однако преобразования требуют внутреннего консенсуса, достижение которого сейчас затруднено. «Повторю: мы последовательно выступаем за то, чтобы структура ООН отражала все многообразие мира, чтобы гораздо более существенную роль в организации играли страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока», – заявил президент.

Реформа должна охватывать не только расширение Совета Безопасности и географическое представительство, но и содержание работы организации, включая новые вопросы, возникающие вследствие технологического развития.

Причины нынешней нестабильности

Объясняя факторы возникновения нынешней ситуации в мире, Путин обратился к распаду СССР. Его первостепенными причинами он назвал внутренние дисбалансы и ошибки нескольких поколений руководства.

«Недальновидность, узкие и неадекватные идеологические шаблоны вместо прагматизма, непрофессионализм и «заметание под ковер» очевидных проблем шаг за шагом усугубляли, подтачивали внутреннее и международное положение СССР. И в конечном итоге привели к его коллапсу», – заявил президент.

Позднесоветских руководителей он также упрекнул в чрезмерном доверии западным партнерам и надежде на устные договоренности.

«Советские лидеры хотели понравиться Западу, западные – перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно большую, долю от советского наследия. Результат мы видим»,

– сказал Путин.

Нынешние конфликты он связал в значительной степени с неспособностью политиков конца XX века как на Востоке, так и на Западе глубоко осмыслить происходившие перемены. В качестве примера другого подхода президент привел немецкого политика Эгона Бара, который предупреждал об опасности сохранения блокового противостояния. Путин процитировал его оценку: «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию».

По словам президента, Бар предлагал создать Совет безопасности для Восточной и Центральной Европы с участием США и СССР и значительными полномочиями. После распада Советского Союза, заявил Путин, возобладали силы, не заинтересованные в общеевропейском сотрудничестве и стремившиеся к изоляции России.

Сейчас России, по его словам, необходим реалистичный маршрут в будущее, основанный на оценке рисков, возможностей и целей. «Россия выстраивает такой маршрут движения в будущее для себя и, конечно, готова участвовать в такой работе совместно с другими странами и народами мира», – отметил Путин.

Конфликт на Украине и его последствия

Отдельно в своем выступлении Путин изложил российскую позицию о причинах конфликта на Украине. «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – заявил он.

Президент напомнил о поощрении западными странами национализма и русофобии на Украине, превращения ее в инструмент борьбы с Россией. «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – отметил Путин.

«Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена – в ответ на эту очевидную агрессию – защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте», – добавил российский лидер.

Он выразил надежду, что рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние устойчивого баланса: «Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира, это неизбежно – посмотрите на тенденции развития мировой экономики, – нужно будет научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения их коренных интересов. Это, конечно, не произойдет быстро. Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами – к сожалению, часто неприятными и даже опасными».

При этом он отметил, что масштаб и скорость происходящих в мире изменений беспрецедентны. «Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Просто окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости», – предупредил он.

Особую угрозу глава государства видит в наличии у ведущих держав вооружений, способных уничтожить все живое или привести Землю к катастрофическому состоянию. Уверенности в том, что они никогда не будут применены, по его словам, быть не может.

«Чем бескомпромисснее противодействие, чем более открыто заявляется цель «стратегического поражения» противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жестокую фазу», – подчеркнул президент.

Угрозы ИИ для человечества

Искусственный интеллект стал одной из центральных тем выступления. Путин поставил вопрос о его влиянии на интеллектуальные способности человечества, культурное наследие и нравственное развитие.

Использование настроенных кем-то алгоритмов для того, чтобы «привести всех к общему знаменателю», по его словам, может закончиться катастрофой для человечества: «Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого».

Поэтому и в сфере цифровизации, и в биотехнологиях президент призвал все страны действовать совместно: «Необходимо объединять усилия стран и сообществ, чтобы совместно искать приемлемые для всех решения этих крайне деликатных, определяющих, поистине экзистенциальных вопросов бытия», – подчеркнул Путин.

Отдельно президент рассмотрел военное применение ИИ. По его словам, по мере внедрения ИИ алгоритмы будут получать все больше прав. Человек уступает машине в скорости анализа, но обладает качествами, которые могут оказаться решающими.

Путин напомнил историю подполковника Станислава Петрова, который в сентябре 1983 года усомнился в сигнале предупреждения о ракетном нападении и заподозрил сбой системы вместо того, чтобы запустить процедуру ответного удара .

«Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе.

Это, по-моему, очень убедительный пример», – пояснил президент.

«Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – подчеркнул Путин.

Правила войны в новых условиях

Рост эффективности вооружений, по словам президента, увеличивает разрушительность конфликтов. Поэтому необходима международная работа над сохранением гуманитарных ограничений.

«Необходима непредвзятая, профессиональная международная дискуссия о современном способе ведения вооруженной борьбы – как сохранить гуманитарные рамки, ограничить наиболее жестокие проявления вооруженных конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей», – заявил Путин.

Он выделил две стороны бесчеловечности современных конфликтов: усиление жестокости и замещение человека автономными системами, в том числе при принятии решений. «Автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, к превращению кровопролития, гибели людей в своего рода компьютерную игру, в механистическую рутину», – предупредил президент.

Президент признал, что вооруженные конфликты, вероятно, останутся частью существования человечества. «Ратный труд – это профессия людей, которые защищают интересы своих стран, но профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм», – отметил Путин.

Он также заявил, что российские военные руководствовались этими нормами и никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника.

Евразия как пример для всего мира

Еще одним последствием международного противостояния Путин назвал борьбу с общими для всего человечества проблемами. «Об этих проблемах совсем недавно постоянно говорили, сегодня что-то подзабыли: климат, экология, бедность, неравенство. Они сейчас отодвинуты в сторону, но острота их только растет, это же никуда не делось», – напомнил президент.

Возможностей для полноценного глобального решения этих вопросов в обозримом будущем он не видит. В таких условиях Путин предложил действовать на региональном уровне: «Но если острые и неотложные вопросы не решаются глобально, то ими нужно заниматься на региональном уровне, тем более что это ближе и понятнее людям».

Для России таким пространством президент обозначил Евразию. «Наш дом в расширенном понимании – это Евразия, огромная территория, центр и место действия большинства наиболее важных процессов, которые разворачиваются в мире. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на всей большой международной арене», – подчеркнул Путин.

Большое Евразийское партнерство, по его словам, приобретает особое значение на фоне угроз производственным цепочкам, торговле, транспорту и коммуникациям. «Евразия способна стать прототипом международного общения в условиях неоднородности культур, подходов, интересов, когда различия становятся не препятствием, а преимуществом для выстраивания устойчивого сбалансированного партнерства», – считает глава государства.

Переход к устойчивому миру

Формирование нового мироустройства президент назвал неизбежным. «Чтобы подойти к фазе созидания, а она, как уже сказал, рано или поздно, конечно, наступит, нужно пережить нынешний опасный момент, избежать реализации самых разрушительных угроз», – заявил он.

Завершая выступление, Путин выразил надежду, что вторая четверть XXI века станет временем объединения и строительства устойчивого миропорядка.

«Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть XXI века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, вызовов своему существованию, нашло в себе силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем, превратило технологическую революцию из набора угроз в широкий спектр возможностей, начало решать проблемы социального неравенства и экологической деградации не на словах, а на деле, осознало бесперспективность военного противостояния и диктата и необходимость приемлемого для всех решения возникающих вопросов и проблем, наконец, приступило к строительству нового устойчивого миропорядка. Уверен, что именно так это и будет», – заключил президент.