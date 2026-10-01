Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

Главком Клаэссон: Швеция может быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

Tекст: Антон Антонов

«Дни, которые можно пересчитать по пальцам одной руки», – сказал Клаэссон, отвечая на соответствующий вопрос.

Правительство Швеции строит на острове новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

Журнал уточняет, что Стокгольм продолжает работу над укреплением гарнизона на Готланде, однако наступательные вооружения на острове пока не размещались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд.

В феврале посол России Беляев сообщил о планах России учесть милитаризацию Швеции.