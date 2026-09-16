Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Командир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за решительные действия по предотвращению провокации со стороны датского военного вертолета над Балтикой.
Глава оборонного ведомства вручил медаль «За боевые отличия» командиру корабля за грамотные действия при встрече с иностранной авиацией, указало ведомство в Max.
Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Российский корвет выполнял поставленные задачи, когда обнаружил приближающуюся воздушную цель. Ей оказался вертолет типа Fennec военно-воздушных сил Дании.
Иностранное воздушное судно двигалось навстречу боевому кораблю и игнорировало попытки связаться по международному каналу. Чтобы не допустить провокации, командир «Сообразительного» приказал выпустить две красные сигнальные ракеты. После этого датский вертолет покинул район патрулирования.
Ранее вооруженные силы Дании заявили о выпуске российским кораблем двух сигнальных ракет.
Министерство иностранных дел европейской страны вызывало дипломатического представителя Москвы для обсуждения инцидента.
Посол России Владимир Барбин вручил Копенгагену ответную ноту протеста из-за опасных маневров военных вертолетов.