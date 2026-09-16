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Ученые опровергли известное выражение о ведущих в Рим дорогах
Опровергнуто выражение о ведущих в Рим дорогах
Исследователи детально изучили 300 тыс. км древних путей и выяснили, что центральными узлами Римской империи были провинциальные города, а не ее столица.
Датские и международные исследователи опровергли известное выражение, что все дороги ведут в Рим, передает ТАСС. Вывод был сделан после детального картирования древних путей.
Ученые проанализировали 300 тыс. км дорожной сети Римской империи, существовавшей с 753 года до н. э. по 476 год н. э. Они смоделировали расположение путей в эпоху правления Августа, Нерона и Марка Аврелия. Оказалось, что центральными узлами сети были провинциальные Антиохия, Анкара и Византия, а не столица империи.
«Рим, несомненно, был доминирующим городом в Римской империи, но он не был городом, у которого было центральное расположение в дорожной сети», – отметил доцент Орхусского университета Том Бругманс. По его словам, выражение носит лишь символический характер, и правильнее говорить, что дороги вели в Рим и во все остальные места.
Бругманс также добавил, что только треть путей строили римские военные из бетона или асфальта. Остальные 200 тыс. км дорог были гравийными, и их возводили местные рабочие и инженеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи создали подробный цифровой атлас древнеримских путей протяженностью 302 тыс. километров.
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