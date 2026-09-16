Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
Представитель ВВС США сообщил о первом испытании ведомых дронов
Барлетт: ВВС США впервые испытают ведомые дроны в связке с истребителями
В ходе декабрьских маневров «Изумрудный флаг» во Флориде Военно-воздушные силы США впервые испытают новейшие ведомые беспилотники в единой связке с боевыми истребителями.
Военно-воздушные силы США планируют впервые задействовать ведомые дроны в связке с истребителями в ходе масштабных учений «Изумрудный флаг» в декабре, передает РИА «Новости». Об этом на конференции Ассоциации воздушных и космических сил сообщил глава оперативного управления отряда экспериментальных операций авиабазы «Неллис» Линдон Барлетт.
«Мы еще не проводили масштабные учения с ними в реальных условиях. Первый раз будет на «Изумрудном флаге». Это в декабре», – рассказал он.
По словам Барлетта, подразделение проводит испытания двух прототипов: FQ-42 Vengeance компании General Atomics и FQ-44 Fury от Anduril. Эти беспилотники станут основой первого боевого парка подобных аппаратов американской авиации. Их планируют использовать совместно с истребителями четвертого и пятого поколений.
Учения «Изумрудный флаг» традиционно проходят на базе ВВС «Эглин» во Флориде, где тестируются новые подходы к совместным действиям в воздухе. К 2032 году американская авиация рассчитывает принять на вооружение не менее 500 таких ведомых дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года ВВС США провели испытания боевого беспилотника YFQ-42A.
В апреле прототип этого аппарата разбился во время тестового запуска в Калифорнии.
В мае американская компания General Atomics возобновила летные тесты данного ударного дрона.