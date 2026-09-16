Представитель ВВС США сообщил о первом испытании ведомых дронов

Барлетт: ВВС США впервые испытают ведомые дроны в связке с истребителями

Tекст: Мария Иванова

Военно-воздушные силы США планируют впервые задействовать ведомые дроны в связке с истребителями в ходе масштабных учений «Изумрудный флаг» в декабре, передает РИА «Новости». Об этом на конференции Ассоциации воздушных и космических сил сообщил глава оперативного управления отряда экспериментальных операций авиабазы «Неллис» Линдон Барлетт.

«Мы еще не проводили масштабные учения с ними в реальных условиях. Первый раз будет на «Изумрудном флаге». Это в декабре», – рассказал он.

По словам Барлетта, подразделение проводит испытания двух прототипов: FQ-42 Vengeance компании General Atomics и FQ-44 Fury от Anduril. Эти беспилотники станут основой первого боевого парка подобных аппаратов американской авиации. Их планируют использовать совместно с истребителями четвертого и пятого поколений.

Учения «Изумрудный флаг» традиционно проходят на базе ВВС «Эглин» во Флориде, где тестируются новые подходы к совместным действиям в воздухе. К 2032 году американская авиация рассчитывает принять на вооружение не менее 500 таких ведомых дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года ВВС США провели испытания боевого беспилотника YFQ-42A.

В апреле прототип этого аппарата разбился во время тестового запуска в Калифорнии.

В мае американская компания General Atomics возобновила летные тесты данного ударного дрона.