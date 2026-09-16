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Петербургского тренера по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям
В Петербурге тренера по бальным танцам обвинили в систематических домогательствах к несовершеннолетним ученицам во время поездок на соревнования, сообщают Telegram-каналы.
Тренера по бальным танцам, который работает в этой сфере с 1983 года и ранее тренировал известных личностей, обвинили в домогательствах к несовершеннолетним ученицам, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.
Одна из бывших воспитанниц студии тренера рассказала, что начала заниматься танцами в семь лет. По ее словам, во время поездок на сборы и соревнования наставник приставал к девочкам, дотрагиваясь до их интимных мест.
«Мы видели в нем папу и полностью ему доверяли», – подчеркнула девушка.
Кроме того, мужчина заставлял юных танцоров переодеваться в его присутствии, водил подростков в сауну со взрослыми, предлагал алкоголь и просил танцевать стриптиз.
Сам мужчина не отрицает описанные эпизоды, однако считает, что срок давности по ним уже истек. Тренер также заявил, что прошел химическую кастрацию и сейчас борется с онкологическим заболеванием.
В прошлом году полиция Петербурга задержала школьного тренера по плаванию за развращение шестиклассника.
В августе того же года суд арестовал другого спортивного наставника по обвинению в изнасиловании малолетней ученицы.
В феврале 2026 года суд Новосибирска отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию за домогательства к детям.