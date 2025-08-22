В Москве тренеру предъявили обвинение в изнасиловании ученицы

СК предъявил обвинение тренеру в изнасиловании малолетней в Москве

Tекст: Евгения Караваева

Уголовное дело в отношении спортивного тренера расследует Следственный комитет по району Хамовники, сообщает СК РФ в Telegram. Мужчину обвиняют по четырем эпизодам изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении своей ученицы, совершенных с июля 2023 года по апрель 2024 года.

По данным следствия, преступления происходили в Москве, Петербурге и Тверской области. Девочка спустя длительное время рассказала о произошедшем родителям, после чего они обратились в правоохранительные органы.

Следственные органы провели с подозреваемым необходимые действия и предъявили ему обвинение. Суд избрал для тренера меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Также следователи проверяют фигуранта на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее тренер по вольной борьбе задержан по подозрению в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками в лагере в Курортном районе Петербурга.