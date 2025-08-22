Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
В Москве тренеру предъявили обвинение в изнасиловании ученицы
Тренера по спорту арестовали по обвинению в изнасиловании своей малолетней ученицы, с которой он работал в Москве, Петербурге и Тверской области, сообщила пресс-служба СК.
Уголовное дело в отношении спортивного тренера расследует Следственный комитет по району Хамовники, сообщает СК РФ в Telegram. Мужчину обвиняют по четырем эпизодам изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении своей ученицы, совершенных с июля 2023 года по апрель 2024 года.
По данным следствия, преступления происходили в Москве, Петербурге и Тверской области. Девочка спустя длительное время рассказала о произошедшем родителям, после чего они обратились в правоохранительные органы.
Следственные органы провели с подозреваемым необходимые действия и предъявили ему обвинение. Суд избрал для тренера меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Также следователи проверяют фигуранта на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее тренер по вольной борьбе задержан по подозрению в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками в лагере в Курортном районе Петербурга.