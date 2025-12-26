  • Новость часаПогибших при взрыве в Москве полицейских решено похоронить с воинскими почестями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения
    26 декабря 2025, 11:50 Мнение

    Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Китай построил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах

    Германский аналитический центр Deutsche Gesellschaft fur auswartige Politik (DGAP) объявил, что только сплоченность определяет способность европейских правительств реагировать на «российскую угрозу» и поддерживать Украину в ситуации, сложившейся после 2022 года. Однако эксперты центра указывают, что эту сплоченность всеми силами стремятся подорвать Россия и США, и чтобы противостоять этому, Европе следует сосредоточиться на сотрудничестве и коллективных решениях.

    Практически синхронно с этим было объявлено, что правительство Италии отложит издание указа об оказании военной помощи Украине на следующий год. А днем позже заместитель премьер-министра этой страны и глава МИД Антонио Таяни заявил, что Италия приостанавливает участие в программе PURL, которая предполагает оплату закупок американского оружия для Украины. Таяни указал, что в контексте идущих мирных переговоров оружейные поставки неоправданны и «преждевременны».

    «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», – сказал он, указав, что приоритетом должны стать гарантии безопасности, а не новые поставки вооружений.

    Данное выступление стало настоящим потрясением для руководства ЕС, и Таяни немедленно обвинили в продвижении «кремлевских нарративов». Действительно, в Москве неоднократно заявляли, что продолжение военных поставок и стремление к миру – вещи несовместимые: тут либо одно, либо другое. Это утверждали также руководители Словакии и Венгрии, а теперь их вольно и невольно поддержал глава внешнеполитического ведомства Италии.

    Эта страна, как известно, является членом «коалиции желающих», и еще в октябре Рим заявлял о готовности участвовать в PURL, а на днях премьер Джорджа Мелони заверила, что военную помощь Украине продолжат оказывать. Но подозревать раскол в руководстве страны оснований нет – в ноябре газета Repubblica сообщила, что Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках PURL. Так что речь идет не о частном заявлении главы МИД (если такое возможно), а о стратегическом развороте всего правительства Италии на фоне дефицита бюджета и растущего напряжения не только в обществе, но и в правящей коалиции.

    Пока основное бремя расходов на войну на Украине несли США (по некоторым данным – более 80%), большинство руководителей европейских стран были всем довольны. Однако теперь, когда стало очевидным, что Вашингтон больше не намерен тратить свои средства, настроения начинают меняться.

    2 декабря министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, имеющий репутацию «ястреба», объявил, что Киеву придется пойти на «болезненные уступки» России, добавив, что «это, без сомнения, будет чрезвычайно трудным процессом для Украины, в конце которого может состояться референдум». А президент Финляндии Александр Стубб, который приложил немало сил для разжигания конфликта и эскалации, в том числе в районе Балтики, призвал готовиться к наступлению мира на «несправедливых» условиях.

    Еще более определенно и жестко высказался премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, указавший, что на Западе никто уже не верит в поражение России, которое он также назвал нежелательным и грозящим опасными последствиями для Европы и всего мира.

    «По окончании войны проигравшее государство должно отказаться от этих активов полностью или частично, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто на самом деле верит, что Россия проиграет на Украине? Это басня, полная иллюзия», – указал де Вевер, комментируя инициативу ЕС об изъятии российских активов. В чем причина столь резкого «переобувания» европейских политиков?

    Ряд экспертов высказывает мнение, что это результат давления США на евробюрократию и глав государств с использованием «коррупционного кейса», такого «Миндичгейта» для ЕС. Уже давно в ходу конспирологическая версия, что американцы управляют Европой, в том числе и с помощью папок компромата, которые есть на каждого политика Старого Света, при этом «незапачканный» деятель просто не имеет шансов на успешную карьеру. Свидетельством такого давления называют проведение обысков бельгийской полицией в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (EEAS, дипломатическая служба ЕС) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. По итогам операции изъяты документы и задержаны три человека для дальнейшего допроса, в том числе экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Хотя ее почти сразу же отпустили, все европейские бюрократы получили предупреждение относительно того, что с ними будет, если они станут сопротивляться плану Трампа.

    Коррумпированность верхушки ЕС уже давно является притчей во языцех; в частности, обвинения в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен звучат часто и выглядят убедительно. Также бытует мнение, что еврокомиссары, ряд глав государств ЕС и некоторые политики рангом пониже встроены в коррупционные схемы киевского режима. Однако ни представители евробюрократии, ни главные лоббисты Зеленского из числа национальных правительств пока что не демонстрируют радикального пересмотра позиций и критикуют – кто аккуратно, а кто и не очень – инициативы Трампа.

    В то же время те европейцы, что еще сохранили пространство для личного маневра, понимая, что стоимость поддержки войны на Украине становится для них непосильной, начинают обдумывать возможные выходы из ситуации. И в этом смысле Италия может быть лишь первой ласточкой. Даже Лондон и Париж говорят о том, что без финансового участия США продолжение войны на Украине становится для них непосильным. 

    При этом еврокомиссар Андрюс Кубилюс в интервью Politico заявляет, что ЕС больше не может полагаться на США, которые превращают Европу из политического субъекта в статиста, лишь принимающего чужие инициативы. Издание указывает, что требование Кубилюса вернуть Евросоюзу субъектность продиктовано не амбициями, а тревогой от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву. Эта встреча показала, что Вашингтон готов обсуждать ключевые параметры конфликта в обход ЕС и, возможно, в обход Украины.

    Норвежские эксперты института международных отношений NUPI заявляют, что Евросоюз ждет страшнейшее потрясение, когда киевский режим потерпит поражение от России. Прежде всего Европа столкнется с сильнейшей рецессией, которая в наибольшей степени скажется на Германии – признанном локомотиве ЕС. Возможно, это приведет к утрате Евросоюзом его глобального значения и вызовет его политический крах. Это экспертное заключение вовсе не сенсация – все это сегодня очевидно, и далеко не только нам в России.

    Причем ситуация усугубляется тем, что институты Европейского союза крайне плохо приспособлены к кризисному управлению, и, как выразился обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, «ЕС демонстрирует неготовность к миру геополитического регби». Дело тут не столько в слишком демократичных правилах объединения, сколько в том, что его руководство реализует политику, противоречащую национальным интересам государств-членов.

    Впрочем, опыт истории говорит о том, что даже военные союзы, построенные на принципах жесткой дисциплины и единоначалия, редко демонстрируют сплоченность в критических ситуациях. Желающих примкнуть к победителю много, но ситуация меняется, когда возникает угроза поражения. Тут же начинаются попытки заключить сепаратный мир или хотя бы дистанцироваться от союзников. Потом такое предательство в официальной историографии этой страны подается как тяжелое, но прагматичное, а главное, патриотичное решение мудрого правителя.

    Сегодня ситуация усугубляется тем, что внутри Европейского союза нарастают противоречия между различными кланами, элитными группами, лоббистами разных финансовых группировок и транснациональных корпораций. Кстати, возможно, что обыски и задержания в Брюсселе – результат этих противоречий, а вовсе не «козней Трампа».

    И национальные лидеры начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Впрочем, если ЕС и не столкнется с немедленным «парадом суверенитетов», его способность мобилизоваться, оставаться сплоченной структурой и в одиночку, без США, обеспечивать продолжение войны на Украине в течение длительного времени вызывает сомнения.

    Другие материалы автора


    Главное
    Стоимость золота достигла нового исторического максимума
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Маск: Брюссель уже перестал быть бельгийским
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    КПРФ призвала обеспечить рабочих и крестьян бесплатным Wi-Fi
    Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Перейти в раздел

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации