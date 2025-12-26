Германский аналитический центр Deutsche Gesellschaft fur auswartige Politik (DGAP) объявил, что только сплоченность определяет способность европейских правительств реагировать на «российскую угрозу» и поддерживать Украину в ситуации, сложившейся после 2022 года. Однако эксперты центра указывают, что эту сплоченность всеми силами стремятся подорвать Россия и США, и чтобы противостоять этому, Европе следует сосредоточиться на сотрудничестве и коллективных решениях.

Практически синхронно с этим было объявлено, что правительство Италии отложит издание указа об оказании военной помощи Украине на следующий год. А днем позже заместитель премьер-министра этой страны и глава МИД Антонио Таяни заявил, что Италия приостанавливает участие в программе PURL, которая предполагает оплату закупок американского оружия для Украины. Таяни указал, что в контексте идущих мирных переговоров оружейные поставки неоправданны и «преждевременны».

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», – сказал он, указав, что приоритетом должны стать гарантии безопасности, а не новые поставки вооружений.

Данное выступление стало настоящим потрясением для руководства ЕС, и Таяни немедленно обвинили в продвижении «кремлевских нарративов». Действительно, в Москве неоднократно заявляли, что продолжение военных поставок и стремление к миру – вещи несовместимые: тут либо одно, либо другое. Это утверждали также руководители Словакии и Венгрии, а теперь их вольно и невольно поддержал глава внешнеполитического ведомства Италии.

Эта страна, как известно, является членом «коалиции желающих», и еще в октябре Рим заявлял о готовности участвовать в PURL, а на днях премьер Джорджа Мелони заверила, что военную помощь Украине продолжат оказывать. Но подозревать раскол в руководстве страны оснований нет – в ноябре газета Repubblica сообщила, что Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках PURL. Так что речь идет не о частном заявлении главы МИД (если такое возможно), а о стратегическом развороте всего правительства Италии на фоне дефицита бюджета и растущего напряжения не только в обществе, но и в правящей коалиции.

Пока основное бремя расходов на войну на Украине несли США (по некоторым данным – более 80%), большинство руководителей европейских стран были всем довольны. Однако теперь, когда стало очевидным, что Вашингтон больше не намерен тратить свои средства, настроения начинают меняться.

2 декабря министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, имеющий репутацию «ястреба», объявил, что Киеву придется пойти на «болезненные уступки» России, добавив, что «это, без сомнения, будет чрезвычайно трудным процессом для Украины, в конце которого может состояться референдум». А президент Финляндии Александр Стубб, который приложил немало сил для разжигания конфликта и эскалации, в том числе в районе Балтики, призвал готовиться к наступлению мира на «несправедливых» условиях.

Еще более определенно и жестко высказался премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, указавший, что на Западе никто уже не верит в поражение России, которое он также назвал нежелательным и грозящим опасными последствиями для Европы и всего мира.

«По окончании войны проигравшее государство должно отказаться от этих активов полностью или частично, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто на самом деле верит, что Россия проиграет на Украине? Это басня, полная иллюзия», – указал де Вевер, комментируя инициативу ЕС об изъятии российских активов. В чем причина столь резкого «переобувания» европейских политиков?

Ряд экспертов высказывает мнение, что это результат давления США на евробюрократию и глав государств с использованием «коррупционного кейса», такого «Миндичгейта» для ЕС. Уже давно в ходу конспирологическая версия, что американцы управляют Европой, в том числе и с помощью папок компромата, которые есть на каждого политика Старого Света, при этом «незапачканный» деятель просто не имеет шансов на успешную карьеру. Свидетельством такого давления называют проведение обысков бельгийской полицией в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (EEAS, дипломатическая служба ЕС) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. По итогам операции изъяты документы и задержаны три человека для дальнейшего допроса, в том числе экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Хотя ее почти сразу же отпустили, все европейские бюрократы получили предупреждение относительно того, что с ними будет, если они станут сопротивляться плану Трампа.

Коррумпированность верхушки ЕС уже давно является притчей во языцех; в частности, обвинения в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен звучат часто и выглядят убедительно. Также бытует мнение, что еврокомиссары, ряд глав государств ЕС и некоторые политики рангом пониже встроены в коррупционные схемы киевского режима. Однако ни представители евробюрократии, ни главные лоббисты Зеленского из числа национальных правительств пока что не демонстрируют радикального пересмотра позиций и критикуют – кто аккуратно, а кто и не очень – инициативы Трампа.

В то же время те европейцы, что еще сохранили пространство для личного маневра, понимая, что стоимость поддержки войны на Украине становится для них непосильной, начинают обдумывать возможные выходы из ситуации. И в этом смысле Италия может быть лишь первой ласточкой. Даже Лондон и Париж говорят о том, что без финансового участия США продолжение войны на Украине становится для них непосильным.

При этом еврокомиссар Андрюс Кубилюс в интервью Politico заявляет, что ЕС больше не может полагаться на США, которые превращают Европу из политического субъекта в статиста, лишь принимающего чужие инициативы. Издание указывает, что требование Кубилюса вернуть Евросоюзу субъектность продиктовано не амбициями, а тревогой от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву. Эта встреча показала, что Вашингтон готов обсуждать ключевые параметры конфликта в обход ЕС и, возможно, в обход Украины.

Норвежские эксперты института международных отношений NUPI заявляют, что Евросоюз ждет страшнейшее потрясение, когда киевский режим потерпит поражение от России. Прежде всего Европа столкнется с сильнейшей рецессией, которая в наибольшей степени скажется на Германии – признанном локомотиве ЕС. Возможно, это приведет к утрате Евросоюзом его глобального значения и вызовет его политический крах. Это экспертное заключение вовсе не сенсация – все это сегодня очевидно, и далеко не только нам в России.

Причем ситуация усугубляется тем, что институты Европейского союза крайне плохо приспособлены к кризисному управлению, и, как выразился обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, «ЕС демонстрирует неготовность к миру геополитического регби». Дело тут не столько в слишком демократичных правилах объединения, сколько в том, что его руководство реализует политику, противоречащую национальным интересам государств-членов.

Впрочем, опыт истории говорит о том, что даже военные союзы, построенные на принципах жесткой дисциплины и единоначалия, редко демонстрируют сплоченность в критических ситуациях. Желающих примкнуть к победителю много, но ситуация меняется, когда возникает угроза поражения. Тут же начинаются попытки заключить сепаратный мир или хотя бы дистанцироваться от союзников. Потом такое предательство в официальной историографии этой страны подается как тяжелое, но прагматичное, а главное, патриотичное решение мудрого правителя.

Сегодня ситуация усугубляется тем, что внутри Европейского союза нарастают противоречия между различными кланами, элитными группами, лоббистами разных финансовых группировок и транснациональных корпораций. Кстати, возможно, что обыски и задержания в Брюсселе – результат этих противоречий, а вовсе не «козней Трампа».

И национальные лидеры начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

Впрочем, если ЕС и не столкнется с немедленным «парадом суверенитетов», его способность мобилизоваться, оставаться сплоченной структурой и в одиночку, без США, обеспечивать продолжение войны на Украине в течение длительного времени вызывает сомнения.



