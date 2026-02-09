У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.9 комментариев
ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
Европейскому союзу следует рассмотреть возможность вывода замороженных российских активов из бельгийской юрисдикции и их перемещения в новый депозитарий под контролем ЕС, считает экономист Хьюго Диксон, один из авторов концепции «репарационного кредита».
В статье для Reuters Диксон выразил мнение, что самым простым выходом из сложившейся ситуации станет перевод всех российских активов в новый депозитарий, контролируемый Евросоюзом, передает РИА «Новости». Он считает, что это избавит Бельгию от возможных рисков, а также позволит перевести замороженные средства из других европейских стран в единый депозитарий.
«Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах блока также можно будет перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне», – заявил экономист.
Диксон также подчеркивает, что Евросоюзу необходимо убедить Бельгию согласиться на такой шаг.
В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.