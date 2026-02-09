ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий

Tекст: Валерия Городецкая

В статье для Reuters Диксон выразил мнение, что самым простым выходом из сложившейся ситуации станет перевод всех российских активов в новый депозитарий, контролируемый Евросоюзом, передает РИА «Новости». Он считает, что это избавит Бельгию от возможных рисков, а также позволит перевести замороженные средства из других европейских стран в единый депозитарий.

«Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах блока также можно будет перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне», – заявил экономист.

Диксон также подчеркивает, что Евросоюзу необходимо убедить Бельгию согласиться на такой шаг.

В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.