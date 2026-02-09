У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.9 комментариев
Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности обсудить с ЕС вопрос терминала в Кулеви на Черном море, который Брюссель намерен включить в 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы готовы предоставить Еврокомиссии детальную информацию по этой теме и готовы ее обсудить», – сказал он.
По его словам, в Тбилиси «не думают, что там происходит что-то такое, что противоречит политике антироссийских санкций».
Грузия регулярно опровергает сообщения о том, что ее территория используется для обхода санкций против России.
Нефтяной терминал в Кулеви, по данным ЕС, фигурирует в цепочке приема и транзита российской нефти. При этом терминалом управляет Госкомпания Азербайджана SOCAR.
Проект терминала и нефтеперерабатывающего завода в Кулеви был презентован в 2024 году. Его инвестиционная стоимость оценивалась в 600 миллионов долларов. Мощность завода, по разным данным, составляет от 4 до 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Грузинские СМИ сообщали, что его использует компания «Русснефть».