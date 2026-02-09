У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
Умер бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Федоров
Известный российский нападающий Артем Федоров, выступавший за ведущие клубы КХЛ и побеждавший на Универсиаде, скоропостижно скончался на 33-м году жизни
О трагическом событии сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Сочи», за который спортсмен выступал в сезоне-2022/23, передает ТАСС.
Причины смерти молодого хоккеиста на данный момент не разглашаются.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Федоров защищал цвета не только московских «Спартака» и «Динамо», но и уфимского «Салавата Юлаева», а также петербургского СКА. В регулярных чемпионатах и сериях плей-офф нападающий выходил на лед 376 раз.
Ранее в возрасте 94 лет умер канадский хоккеист Гленн Холл, он был рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.