Умер рекордсмен НХЛ вратарь Гленн Холл

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти Гленна Холла сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС.

Холл был самым титулованным вратарем по числу подряд проведенных матчей – он сыграл 502 игры в регулярных чемпионатах и 552 с учетом плей-офф, оставаясь единственным вратарем в истории лиги с подобным достижением.

За свою карьеру Холл выступал за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис», а с «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли в 1961 году. Он трижды становился обладателем «Везина трофи» – награды лучшему голкиперу регулярного чемпионата, а в 1968 году получил приз «Конн Смайт трофи» как самый ценный игрок плей-офф в составе «Сент-Луиса». Холл 13 раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.

После завершения игровой карьеры он работал тренером, в 1989 году трудился с вратарями «Калгари», которая по итогам сезона завоевала Кубок Стэнли. В 1975 году его имя внесли в Зал хоккейной славы, а первый номер, под которым он играл за «Чикаго», навечно изъят из обращения клуба.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отметил, что «Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище «Мистер голкипер», он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем».

