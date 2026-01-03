Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Сергей Бобровский установил уникальный рекорд всех времен в НХЛ
Сергей Бобровский стал первым в истории НХЛ, кто вновь сыграл в уличном матче спустя 14 лет после предыдущего участия в таком поединке.
Сергей Бобровский установил уникальный рекорд в истории Национальной хоккейной лиги, сообщает Чемпионат.
Вратарь «Флорида Пантерз» сыграл свой второй матч под открытым небом за карьеру, впервые появившись на льду в подобных условиях спустя 14 лет после дебюта, что и стало историческим результатом.
«Сегодня Бобровский снова играет на свежем воздухе – впервые с «Зимней классики» 2012 года, когда он защищал ворота «Филадельфии» против всё тех же «Нью-Йорк Рейнджерс», отмечает издание. Тогда, более десяти лет назад, его соперником по-прежнему оставалась команда из Нью-Йорка.
До российского голкипера рекорд по интервалу между матчами на открытом воздухе в НХЛ составлял 12 лет. Этого показателя ранее достигали Джордан Стаал и Андрей Марков, однако теперь рекорд принадлежит Бобровскому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Сергей Бобровский провел юбилейный сухой матч в НХЛ против Dallas.
18 ноября сообщалось, что Бобровский занял девятое место по победам в истории НХЛ.
А минувшим летом вратарь клуба Florida второй год подряд признан лучшим хоккеистом России по итогам журналистского голосования.