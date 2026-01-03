Сергей Бобровский поставил уникальный рекорд в НХЛ

Сергей Бобровский установил уникальный рекорд всех времен в НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Сергей Бобровский установил уникальный рекорд в истории Национальной хоккейной лиги, сообщает Чемпионат.

Вратарь «Флорида Пантерз» сыграл свой второй матч под открытым небом за карьеру, впервые появившись на льду в подобных условиях спустя 14 лет после дебюта, что и стало историческим результатом.

«Сегодня Бобровский снова играет на свежем воздухе – впервые с «Зимней классики» 2012 года, когда он защищал ворота «Филадельфии» против всё тех же «Нью-Йорк Рейнджерс», отмечает издание. Тогда, более десяти лет назад, его соперником по-прежнему оставалась команда из Нью-Йорка.

До российского голкипера рекорд по интервалу между матчами на открытом воздухе в НХЛ составлял 12 лет. Этого показателя ранее достигали Джордан Стаал и Андрей Марков, однако теперь рекорд принадлежит Бобровскому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Сергей Бобровский провел юбилейный сухой матч в НХЛ против Dallas.

18 ноября сообщалось, что Бобровский занял девятое место по победам в истории НХЛ.

А минувшим летом вратарь клуба Florida второй год подряд признан лучшим хоккеистом России по итогам журналистского голосования.