  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Песков: Российская делегация доложит Путину о переговорах в Женеве
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС
    Присвоивший биткоины экс-премьера Грузии россиянин освобожден
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    3 комментария
    18 февраля 2026, 21:22 • Новости дня

    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»

    Президент Франции Макрон назвал свободу слова «полной чушью»

    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти, и призвал к созданию прозрачных правил в обществе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели заявил, что свобода слова «это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова», передает радио Sputnik.

    Макрон пояснил, что свобода слова теряет смысл, когда становится инструментом для перехода «от одной ненавистнической речи к другой».

    По его словам, в обществе должно существовать нечто вроде общественного порядка для предотвращения расистских и ненавистнических высказываний. Французский лидер подчеркнул важность прозрачных алгоритмов регулирования подобных проявлений.

    Он добавил, что поддерживает введение «своего рода общественного порядка», чтобы минимизировать проявления ненависти и обеспечить уважительное общение в обществе.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, где социальные сети уголовно преследуются за предоставление свободы людям.

    Дуров также отметил, что главными сторонниками запрета соцсетей для подростков становятся чиновники с низким рейтингом одобрения, такие как Макрон.

    17 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram

    Роскомнадзор заявил об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля

    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

    В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки мессенджера Telegram, передает ТАСС.

    Представители Роскомнадзора прокомментировали появившиеся сообщения о вероятной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

    Ранее депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по ситуации с мессенджером.

    Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

    Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (12)
    16 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неловкая сцена между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции выявила глубокие разногласия между Францией и Германией, пишет Berliner Zeitung.

    В Сети была опубликована видеозапись, на которой Макрон несколько раз пытается поприветствовать канцлера Германии, но тот не отвечает на его жесты и, похоже, игнорирует французского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Издание подчеркивает, что Европа после нескольких дней на конференции выглядит растерянной: Франция представляется «хромой уткой», а у Германии отсутствует четкая стратегия.

    По мнению автора материала, события последних лет показали, что европейские страны оказались в положении аутсайдеров, особенно на фоне конфликта на Украине, где лидеры ЕС не участвуют в ключевых переговорах.

    В статье отмечается, что внутренний разлад в Европе сопровождается падением поддержки прежнего курса среди населения. Автор публикации указывает, что политика руководства ЕС в последние годы сводится к постоянному увеличению военных расходов и наращиванию вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне разногласий с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Макрону из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Французский политик Филиппо высмеял новый конфуз Макрона с женой в самолете

    Макрон попал в новый конфуз с женой у трапа самолета

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в индийский Дели, где намерен обсудить вопросы сотрудничества, в том числе стратегического, сопровождает его в поездке супруга Брижит, с которой при выходе из самолета снова случился конфуз, привлекший внимание ярого критика президента – лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

    Филиппо разместил в соцсети ролик, на котором чета Макрон подходят к выходу из самолета перед трапом, но президент Франции внезапно сворачивает влево и исчезает, супруга Брижит остается покинутой перед репортерами, мнется у выхода и не знает, что делать.

    Она пытается найти решение у сопровождающего военного, но в этот момент со стороны появляется Эммануэль, протягивает ей полусогнутую в локте руку и Брижит с Макроном спускаются по трапу.

    «Да что же там, черт возьми, произошло?!» – в нетерпении восклицает Филиппо в подписи к посту с видео и добавляет смайл «рука-лицо».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще с лета 2025 года СМИ говорят о разладе между супругами Макрон. В июле, к примеру, Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснила отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

    Затем в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Когда же в январе Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер снова провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.


    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 22:51 • Новости дня
    Суд в Москве признал незаконными сделки между российским и ирландским Google

    Суд в Москве взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей в пользу ООО «Гугл»

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей по иску конкурсного управляющего российского подразделения ООО «Гугл».

    Решение суда было вынесено по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. В заявлении управляющий требовал признать незаконными две сделки между российским подразделением и Google Ireland Limited – расторжение договора о перепродаже рекламного пространства 2009 года и подписание аналогичного соглашения в апреле 2018 года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, управляющий просил признать недействительными платежи, произведенные ООО «Гугл» в пользу Google Ireland Limited с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года, общая сумма которых превысила 373,7 млрд рублей. В результате суд постановил взыскать с Google Ireland Limited в пользу ООО «Гугл» около 101,7 млрд рублей денежных средств и порядка 58,6 млрд рублей процентов.

    Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования конкурсного управляющего, взыскав с ответчика общую сумму в размере 160,3 млрд рублей, включающую долг и начисленные проценты.

    Верховный суд Южно-Африканской Республики признал и начал исполнять решение московского арбитража по спору между российской «дочкой» Google и материнской компанией.

    Американской корпорации Google грозит штраф в 65 млрд руб. за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл».

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга

    Макрон сравнил нынешнее состояние НАТО с рефлексами спинальной лягушки

    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел аналогию между НАТО и спинальной лягушкой, подчеркнув сомнения в жизнеспособности альянса в современных условиях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой (лабораторное животное, у которого для изучения рефлексов удален головной мозг, но сохранен спинной – прим. ВЗГЛЯД ). Он отметил, что альянс может функционировать лишь рефлекторно, реагируя на внешние раздражители, несмотря на отсутствие полноценного управления, пишет РИА «Новости», ссылаясь на издание Expres.

    По данным издания, Макрон сделал это заявление на прошлой неделе во время ужина в Елисейском дворце с представителями французских технологических компаний, однако эта информация стала известна только сейчас.

    Французский лидер заявил: «Примерно десять лет назад я говорил, что мозг НАТО мертв. НАТО было возрождено в 2022 году в связи с началом конфликта России и Украины, но было ли оно возрождено подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу сказать». В материале подчеркивается, что Макрон поднял вопрос о состоянии НАТО на фоне амбиций президента США Дональда Трампа.

    Ранее самого Макрона «мерзкой лягушкой» назвали британцы из-за его планов по Украине. До этого в парламент Франции впервые внесли законопроект о выходе страны из НАТО по инициативе депутата Клеманс Гетте.

    Напомним, Макрон еще в 2019 году заявил, что НАТО переживает «смерть мозга» и утратила координацию. Генсек НАТО и власти Германии и США раскритиковали позицию французского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Макрон напомнил о своих словах, комментируя инцидент между турецким и французским фрегатами у берегов Ливии.

    Комментарии (10)
    18 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками

    Захарова: Появление лягушек вызвало интерес Франции к делу Навального

    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала повышенное внимание французских политиков к делу Алексея Навального.

    Захарова предположила, что интерес связан с появлением лягушек, чьи лапки во Франции считаются деликатесом, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, может быть, это просто потому, что в деле появились лягушки», – заявила она на брифинге.

    Дипломат также напомнила главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро о «деле о ядах» времен Людовика XIV, когда для раскрытия преступлений с отравлениями французская сторона предоставляла убедительные доказательства. Захарова подчеркнула, что в XIX веке во Франции активно использовали научные методы для установления фактов отравления.

    По мнению Захаровой, современным французским властям следовало бы задаться вопросом, где конкретные формулы и доказательства.

    Ранее посольство России назвало заявления Запада об «отравлении Навального» ядом древесной лягушки цирком и некропропагандой.

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада.

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Лукашенко передал представителям Франции «месседж» от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Лукашенко подчеркнул: «Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина». Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, «одумался» и пытается наладить контакты с Россией на закате своей политической карьеры, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что был напрямую вовлечен в обсуждение ряда вопросов между Россией и Францией, поскольку некоторые вопросы решались через него. Кроме того, Лукашенко напомнил, как президент США Дональд Трамп пытался содействовать урегулированию конфликта на Украине, однако европейские страны, по словам белорусского лидера, не были заинтересованы в подобных инициативах.

    Глава Белоруссии также выразил мнение, что стабилизировать обстановку в Европе могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако, по его словам, этого не происходит. Лукашенко задался вопросом: «Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?» – и отметил, что ответ на этот вопрос очевиден.

    Лукашенко подчеркнул, что Западная Европа отказывается от сотрудничества с Москвой и Минском даже в ущерб собственной выгоде. Он напомнил, что ранее предлагал европейским странам развивать сотрудничество в евразийском регионе, объединяя российские ресурсы и европейские технологии, что позволило бы создать мощную организацию. Однако, как отметил президент Белоруссии, Евросоюз не готов идти по этому пути.

    Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Минска в «Совете мира». Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Шадаев объявил о сохранении доступа к Telegram в зоне СВО

    Шадаев: Принято решение сохранить доступ к Telegram в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений, что подтвердил глава Минцифры, при этом, выразив надежду на переход военных в альтернативные сервисы.

    Решение не ограничивать работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции было озвучено в Госдуме главой Минцифры Максутом Шадаевым. По его словам, запрет на использование мессенджера в зоне СВО вводиться не будет, передает ТАСС.

    При этом, Шадаев отметил, что надеется на способность российских военнослужащих «перестроиться» и в будущем использовать другие сервисы для коммуникации. Он подчеркнул, что вопрос безопасности информации остается актуальным, однако ограничивать Telegram в данный момент не планируется.

    Ранее в Госдуме Шадаев заявил, что российские правоохранители подтвердили факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, а полученные ими данные используются против Вооруженных сил России.

    Шадаев также добавил, что при загрузке тяжелых файлов в Telegram наблюдается заметное замедление, однако основной функционал приложения остается доступным.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к своим прежним комментариям относительно слухов о блокировке мессенджера.


    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Киев обеспокоился сбором Парижем данных у французских наемников на Украине

    Intelligence Online: Сбор Парижем данных у наемников на Украине обеспокоил Киев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские разведчики начали опрашивать наемников о боевых действиях на Украине, что вызвало тревогу у киевских властей, пишет Intelligence Online.

    Как сообщает Intelligence Online, французские спецслужбы, в частности генеральное управление внутренней безопасности и главное управление внешней безопасности, интересуются деталями проведения военных операций, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что французские разведчики стремятся получить информацию об опыте французских добровольцев на украинском фронте. Киев выражает обеспокоенность подобной активностью, опасаясь возможных утечек важной информации о ходе боевых действий.

    В августе бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 17:23 • Новости дня
    Германист Камкин спрогнозировал ухудшение отношений Франции и Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соперничество за военное лидерство в Евросоюзе может привести к дальнейшему обострению отношений между Францией и Германией, особенно на фоне различий в подходах к развитию ВПК, считает германист Александр Камкин

    Мнение о вероятном усилении противоречий между Францией и Германией из-за борьбы за военное лидерство в Евросоюзе высказал ТАСС германист, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин. Он обратил внимание на демонстративное игнорирование президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлера ФРГ Фридриха Мерца на недавней встрече лидеров, что, по его словам, может быть связано с разногласиями по вопросам военных амбиций в Европе.

    Камкин отметил, что Париж тревожит быстрый рост немецкой военной промышленности и активное участие компаний Rheinmetall, Renk, Quantum в строительстве новых заводов в ряде европейских стран. Также эксперт подчеркнул, что Германия расширяет сотрудничество с Британией, Скандинавией и другими государствами, используя опыт украинских военных.

    Аналитик напомнил, что в 2023 году министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал увеличение численности бундесвера, а в 2025 году был изменен порядок призыва: теперь все молодые люди по достижении 18 лет обязаны проходить медкомиссию и заполнять анкету с политическими предпочтениями. По мнению критиков, это может привести к сокращению демократических свобод.

    Камкин также обратил внимание на активное вовлечение населения ФРГ в милитаристскую повестку, что проявляется в проведении бесед военных в школах, размещении агитационных плакатов и попытках включения в список героев армии генералов, служивших в вермахте. Эксперт считает, что эта тенденция вызывает опасения в Париже из-за роста немецкого реваншизма.

    Он подчеркнул, что Франция открыто противодействует планам ФРГ использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия для ВСУ, настаивая на расходовании средств внутри ЕС. По мнению Камкина, это усиливает конкуренцию между странами на фоне экономических трудностей, когда рост инвестиций в ВПК рассматривается как способ поддержать экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неловкая сцена между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции выявила глубокие разногласия между Францией и Германией.

    По данным западных СМИ, немецкий канцлер Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне споров с Францией по торговой политике Евросоюза и отношениям с США.

    Кроме того, СМИ отмечали, что глава немецкого правительства намерен отомстить Макрону из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 11:04 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон приехал к Моди убедить купить самолеты Rafale

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Индию связан с попыткой убедить премьер-министра Нарендру Моди приобрести французские истребители Rafale, сообщает Bloomberg,

    Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Индию связан с попыткой убедить премьер-министра Нарендру Моди приобрести французские истребители Rafale, сообщает Bloomberg.

    Это уже четвертая поездка Макрона в Индию с 2017 года, и она сопровождается большой публичностью, включая рекламные щиты в Мумбаи и встречи на высшем уровне.

    Ранее в феврале комитет под председательством министра обороны Индии одобрил закупку 114 истребителей Rafale, однако до подписания контракта предстоят переговоры по цене и доле местного производства. Сумма сделки может превысить 40 млрд долларов, при этом Франция предлагает Индии совместное производство и передачу технологий для укрепления национальной оборонной промышленности.

    Макрон остановился в отеле Taj Palace и планирует принять участие в саммите по искусственному интеллекту в Нью-Дели, где лидеры будут обсуждать совместные регуляторные подходы в противовес влиянию США и Китая. В рамках визита также пройдет виртуальное открытие сборочного завода военных вертолетов Airbus SE и Tata Group, а министры обороны двух стран встретятся в Бангалоре для обсуждения продления соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере еще на 10 лет.

    В 2020–2024 годах Индия стала крупнейшим получателем французских военных поставок, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

    Власти Индии одобрили закупку шести американских самолетов-разведчиков. Индия также приняла решение о покупке 114 французских истребителей, большинство из которых произведут внутри страны.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 05:16 • Новости дня
    Франция и Польша нарастили экспорт вина в Россию до многолетних рекордов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Польша достигли многолетних максимумов по поставкам вина в Россию в 2025 году, свидетельствуют данные Евростата.

    По итогам 2025 года Франция и Польша вновь оказались в числе крупнейших поставщиков вина в Россию среди стран Евросоюза. При этом Франция увеличила экспорт в пять раз и достигла максимальных объемов с 2017 года – 34,4 млн евро, что позволило ей впервые с 2021 года вернуться в пятерку лидеров. Польша заняла третье место, поставив вина на рекордные 70,8 млн евро, что на 21% больше, чем годом ранее, передает РИА «Новости».

    Лидерами по объему экспорта остались Италия – 207,4 млн евро (снижение на 16% за год) и Латвия – 106,7 млн евро (минус 12%). Португалия замкнула пятерку крупнейших поставщиков, несмотря на сокращение поставок на 18%, до 34 млн евро.

    В список ведущих экспортеров также вошли Германия (246 млн евро), Испания (20,1 млн евро) и Литва (10,4 млн евро), все они зафиксировали снижение объемов отгрузок. Австрия увеличила экспорт вина в Россию в полтора раза – до 5,8 млн евро, а Чехия сократила на 14%, до 2,1 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция в январе резко увеличила экспорт игристого вина в Россию, доведя объем поставок до 8,2 млн долларов. В сентябре 2025 года Россия увеличила ввоз испанского вина до 916 тонн, что стало максимальным показателем за год.

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 02:14 • Новости дня
    Стармер собрался попросить парламент Британии одобрить запрет соцсетей для детей

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что намерен обратиться в парламент за новыми полномочиями, чтобы принять меры по ограничению доступа детей к социальным сетям.

    «Мы пойдем в парламент за новыми полномочиями», – приводит слова британского премьера РИА «Новости».

    Стармер отметил, что эти полномочия могут включать введение минимального возраста для доступа к соцсетям и ограничение использования VPN-сервисов несовершеннолетними.

    В сообщении подчеркивается, что социальные сети оказывают негативное влияние на устойчивость внимания, уверенность и ментальное здоровье детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что чаще всего за запрет соцсетей для подростков выступают именно чиновники с низким рейтингом одобрения. Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет и запрещающий использование смартфонов в старшей школе. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал введение запрета на пользование соцсетями для детей младше 15 лет.

    Стармер заявил о готовности запретить X после сообщений о новой функции, из-за которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 02:05 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о французских нацистских подразделениях на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В украинской армии сформированы целые подразделения, полностью состоящие из французских нацистов, что происходит при попустительстве властей Франции, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить», – сообщил дипломат РИА «Новости».

    Мешков отметил, что здравомыслящие французы задумываются о том, что боевой опыт, полученный на Украине, может обернуться проблемами для Франции после возвращения этих людей на родину.

    Посол добавил, что во Франции есть законодательство, связанное с наемничеством, но в данном случае оно не применяется, да и к «отпускам» солдат и офицеров Иностранного легиона во Франции относятся снисходительно.

    «Присутствие французских фашистов на Украине есть. А любой военный на фронте – это боевая единица», – подчеркнул он.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные уничтожают их на территории Украины. Иностранные наемники признавались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях крайне мал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины. Мирошник заявил о наплыве в ВСУ наемников из Латинской Америки. Киев обеспокоился сбором Парижем данных у французских наемников на Украине.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    Макрон ускорил назначения лоялистов на ключевые посты
    Макрон ускорил назначения лоялистов на ключевые посты
    @ TERESA SUAREZ/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон ускоряет процесс назначения лояльных союзников на ключевые посты, чтобы ограничить влияние возможного преемника с правыми взглядами, отмечают СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники, «французский лидер ускоряет назначение ключевых кадров и ставит своих лоялистов на высшие должности, чтобы укрепить свое влияние и помешать «Национальному объединению» реализовывать свою популистскую программу», передает РИА «Новости».

    По данным источников, важную роль в стратегии Макрона сыграло назначение нового главы генштаба Фабьена Мандона, которого называют опытным и авторитетным специалистом. Это решение частично связано с необходимостью блокировать возможные инициативы «Национального объединения», включая обсуждение выхода Франции из объединенного командования НАТО.

    Значительные перестановки происходят и во французском МИД: в течение нескольких месяцев более 60 дипломатических представительств страны по всему миру получат новых руководителей. Источники отмечают, что подобные шаги Макрона – это не просто попытка оставить след в истории, а мера предосторожности на случай потенциальных потрясений, связанных с возможным приходом «Национального объединения» к власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией. Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев: На Украине началась схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна
    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    Средства ПВО России уничтожили 120 украинских дронов за шесть часов
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    На Украине генераторы из гуманитарной помощи работали на автомойках и в ресторанах
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации