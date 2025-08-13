Экс-разведчик: На Украине осталось не менее 51 французского наемника с 2014 года

Tекст: Денис Тельманов

Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.