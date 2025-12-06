Аэропорт Вильнюса приостановил работу на несколько часов из-за воздушных шаров

Tекст: Вера Басилая

Ограничения в воздушном пространстве над аэропортом Вильнюса были введены вечером 6 декабря, передает РИА «Новости».

Как слеует из сообщения аэропорта в социальной сети, движение самолетов было приостановлено в 18:06 по местному времени (19:08 по московскому времени) после появления шаров, представляющих риск для безопасности полетов. Работа воздушной гавани оставалась ограниченной до 21:05 по местному времени (22:05 по московскому времени).

Администрация аэропорта подчеркнула, что навигационные объекты, обнаруженные в небе, были идентифицированы как возвращающие угрозу воздушные шары. Руководство заявило, что ответственность за инцидент возлагает на Белоруссию и называет это событие возможной «гибридной атакой» с ее стороны, отметив, что подобные действия представляют потенциальную опасность для гражданской авиации.

В конце ноября руководство центра управления в кризисных ситуациях Литвы сообщало, что аэропорт Вильнюса несколько раз останавливали из-за воздушных шаров с контрабандой с Белоруссии.

В октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса после сообщений о воздушных шарах в небе.

Мужчина был задержан у аэропорта за запуск дрона, ему грозит штраф до 800 евро.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног».



