Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.8 комментариев
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве продавца машины
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве продавца авто при продаже машины
Один из подозреваемых участников убийства и сожжения продавца авто в Тюмени был найден в квартире у знакомой, второй задержан в Екатеринбурге при попытке продать похищенную машину, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Оперативники задержали второго из подозреваемых в убийстве продавца машины в Тюмени, передает РИА «Новости».
По материалам следствия, двое 23-летних мужчин из Тюмени и Заводоуковска в ночь на четверг под видом покупателей договорились посмотреть автомобиль, после чего один из них зарезал владельца авто за рулем. Затем тело жертвы злоумышленники переместили в свою машину без номеров и вывезли за город, где транспортное средство с телом подожгли. Автомобиль убитого фигуранты увезли в Екатеринбург и попытались продать, дав объявление через интернет.
Полицейские, согласно сообщению пресс-службы регионального управления МВД, установили личности подозреваемых – обоим по 23 года, ранее они уже были судимы. Первый из них был задержан при продаже похищенной машины в Екатеринбурге, второй скрывался в квартире у знакомой в Тюмени, где его и нашли сотрудники полиции.
Расследование началось после обращения жены убитого, которая заявила о пропаже мужа. По данным ряда пабликов, она также обратилась к знакомым мужа, которые обнаружили, что украденный автомобиль выставлен на продажу в Екатеринбурге, и приехали якобы на сделку. Продавец был задержан на месте при попытке к бегству. Следственное управление СК региона отмечает, что раскрыть преступление помогло взаимодействие правоохранителей и общественности.
Ранее уволенный сотрудник предприятия в Тюмени угнал грузовик и протаранил девять машин. В Новосибирске двое местных жителей убили мужчину из-за дорогого автомобиля.