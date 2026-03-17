СК: При работах в колодце на заводе в Самарской области погибли трое рабочих

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, трагедия произошла во вторник около 17.00 по местному времени (16.00 мск).

Как сообщила прокуратура Самарской области в Max, по предварительным данным, гибель рабочих произошла во время гидроиспытания сетей свежей воды.

В прошлом году в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли 26 человек.

В октябре взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке унес три жизни.