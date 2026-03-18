Lego оформила два новых товарных знака в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Датская компания Lego зарегистрировала два товарных знака в России. Роспатент одобрил заявки на бренды «Monkie Kid» и «Bionicle», поданные компанией «Лего Холдинг А/С» в марте, отмечает РИА «Новости».

Согласно документам, под этими товарными знаками в России разрешат реализовывать игрушки, электронные игры и конструкторы. Ранее сеть сертифицированных магазинов Lego приостановила работу части торговых точек в стране, причиной стал дефицит поставок продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после ухода Lego из России было принято решение о выпуске конструкторов с героями «Союзмультфильма».

Ранее, в 2023 году правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала акции семейного холдинга Kirkbi A/S на сумму 930 млн долларов. Напомним, что в 2022 году Lego Group расторгла контракт с российским дистрибьютором Inventive Retail Group.



