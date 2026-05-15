Лавров: Евросоюз втягивает Армению в свою орбиту
Стремление Евросоюза втянуть Армению в свою орбиту ставит под удар партнерские связи республики и грозит ей потерей всех привилегий в рамках ЕАЭС, предупредил глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Европейский союз активно пытается втянуть Армению в сферу своего влияния, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, подобная политика может привести к тому, что Ереван потеряет все свои привилегии в рамках ЕАЭС.
«У нас отношения с Арменией существуют и эти отношения близкие, союзнические. Но в тоже время непростые. Учитывая то, как Запад пытается Армению, вслед за некоторыми другими членами СНГ, подмять под себя, разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи Армении со своими партнерами по СНГ и ЕАЭС», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Западные страны стремятся разрушить устоявшиеся экономические и торговые связи республики с традиционными партнерами. Это происходит в рамках более широкой стратегии по отрыву государств СНГ от взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.
Российский МИД ранее обвинил Брюссель во вмешательстве в армянские парламентские выборы.