Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Пермский математик «запретил» школьникам использовать мемное число 67
Педагог одной из пермских школ повесил шуточное объявление об ограничении использования числа 67, ставшего популярным молодежным мемом*, сообщили в администрации города.
В администрации Перми опровергли слухи о реальном запрете числа 67 в образовательных учреждениях города, передает РИА «Новости».
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что школьникам грозят дополнительные задания за произнесение мемной фразы.
Выяснилось, что математик просто пытался успокоить детей после решения задачи. «Учитель таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке – школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики», – пояснили в мэрии.
Представители администрации добавили, что педагог отреагировал на ситуацию с юмором. Шуточное объявление было призвано снять напряжение в классе. Сейчас ситуация находится на контроле руководства школы, а с учениками провели профилактические беседы.
Фраза «67» или «six-seven» стала популярным интернет-мемом* среди молодежи. Она не имеет буквального значения и часто используется в социальных сетях в качестве универсальной реакции на любые вопросы.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента