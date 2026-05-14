Вучич иронично ответил на желание бизнесменов купить акции NIS
Сербский лидер Александр Вучич с иронией отреагировал на предложение предпринимателей приобрести контрольный пакет акций находящейся под американскими санкциями компании «Нефтяная индустрия Сербии».
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал идею создания консорциума для покупки доли в российско-сербской компании NIS, передает РИА «Новости». Накануне с таким предложением к руководству России и Сербии обратился бизнесмен Боголюб Карич.
«Я счастлив, что есть много заинтересованных. Хорошо, что знаем, что у этих людей есть два млрд, хотя бы не будут жаловаться нам, что у них финансовые проблемы и затруднения с деньгами», – заявил глава государства журналистам. Он выразил уверенность, что эти средства будут инвестированы в развитие страны, даже если предприниматели не получат акции NIS.
Ранее выкупить российскую долю предлагала компания KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC. Однако в начале мая «Газпром нефть» сообщила, что ведет переговоры исключительно с венгерской MOL. Вучич уточнил, что обсуждение сделки с российской и венгерской сторонами продолжится в четверг.
В середине января «Газпром нефть», владеющая 56,15% акций NIS, и компания MOL согласовали основные условия продажи. Документы направлены на одобрение в OFAC, а Минфин США установил срок завершения сделки до 22 мая. После этого Сербия, которой принадлежит 29,8% акций, намерена выкупить у MOL еще 5%.