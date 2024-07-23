Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
В Братиславе заявили, что против желания обеспечивают Киев боеприпасами
Глава Минобороны Словакии Калиняк: Братислава против желания обеспечивает Киев боеприпасами
Словакия увеличивает производство боеприпасов, при этом правительство не может полностью контролировать, куда именно будет направлено вооружение, заявил Bloomberg глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.
По информации издания, Братислава отказалась участвовать в военном оснащении Киева, однако произведенные в стране снаряды так или иначе попадают на Украину, передает «Газета.Ru».
Калиняк подчеркнул, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять.
«Ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии», – подчеркнул он.
Ранее на отказавшегося поддержать антироссийскую резолюцию депутата напали в Словакии.