В Братиславе заявили, что против желания обеспечивают Киев боеприпасами

Глава Минобороны Словакии Калиняк: Братислава против желания обеспечивает Киев боеприпасами

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, Братислава отказалась участвовать в военном оснащении Киева, однако произведенные в стране снаряды так или иначе попадают на Украину, передает «Газета.Ru».

Калиняк подчеркнул, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять.

«Ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии», – подчеркнул он.

Ранее на отказавшегося поддержать антироссийскую резолюцию депутата напали в Словакии.