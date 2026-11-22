Tекст: Антон Антонов

По словам Ле Пен, отказ связан с ее решением не совершать зарубежных поездок во время президентской кампании 2027 года, пишет Le Figaro.

«В 2017 году я совершила много поездок за границу, и это убедило меня в том, что в этой президентской кампании 2027 года их не следует делать», – пояснила Ле Пен, добавив, что это окончательный выбор.

Издание напоминает, что в 2017 году Ле Пен посетила Кремль и сфотографировалась с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало резкую критику. В октябре между Ле Пен и украинскими властями произошла заочная перепалка из-за отказа французского политика продолжать финансовую помощь Украине в случае ее избрания на пост президента в мае 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Киев выразил опасения по поводу возможного прекращения помощи от Парижа в случае победы Ле Пен.

В пятницу кандидатов в президенты Франции Ле Пен и Жана-Люка Меланшона назвали угрозой для Украины.

В понедельник Ле Пен на встрече с послом Украины заявила о прекращении помощи Киеву в случае своего избрания.