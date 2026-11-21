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В результате атаки украинского БПЛА пострадал житель Брянской области
Украинский дрон атаковал частный дом в селе Алешковичи Суземского района, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
«Враг нанес удары по мирным жителям и гражданским объектам», – сообщил Ковальчук в «Максе».
В селе Алешковичи украинский дрон атаковал частный дом, в результате чего ранение получил 20-летний местный житель, дом полностью сгорел.
В Погаре после удара украинского беспилотника повреждены административное здание и служебные автомобили. В деревне Ильино Трубчевского района украинские боевики направили три дрона-камикадзе на территорию предприятия агропромышленного комплекса, еще два дрона противника атаковали сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района, повреждения получили здания, автомашины и оборудование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ковальчук сообщил о ранении двух мирных жителей при атаках украинских беспилотников на регион.
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