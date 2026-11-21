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В Нидерландах потребовали закрыть завод дронов для ВСУ Destinus
Депутат Гертсхейс потребовал закрыть завод дронов для ВСУ в Нидерландах
Лидер фракции партии «Форум за демократию» в муниципальном совете Хенгело Брайан Гертсхейс заявил о намерении добиваться закрытия предприятия Destinus по производству и поставке дронов для вооруженных сил Украины.
Производящая беспилотники компания Destinus оказалась в центре скандала из-за помощи Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости».
«В моем родном городе Хенгело наблюдается большое волнение по поводу производителя вооружений, который содействует войне на Украине», – заявил Гертсхейс.
Нидерландский политик подчеркнул, что пытается добиться от местных властей принятия мер для закрытия компании, сотрудники которой помогали украинской армии наносить удары по целям в России. Он отметил нарушение Женевской конвенции подобными действиями, превращающими завод Destinus в законную военную цель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об учете российской стороной действий Нидерландов в военном планировании.
В четверг российское посольство в Гааге потребовало от властей страны разъяснений о возможном участии сотрудников оборонного предприятия Destinus в атаках беспилотников по российской территории.