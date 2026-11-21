Путин в интервью Кустурице пояснил смысл формулы «Москва – третий Рим»

Глава государства обратился к этой идее, отвечая на вопрос, может ли русская цивилизация стать своеобразным ковчегом для верующих во Христа. «Может. Может. Точно», – ответил Путин, передает сайт президента России.

Он напомнил, что в русской богословской и философской мысли на протяжении веков присутствует формула «Москва – третий Рим, четвертому не бывать». Объясняя смысл концепции, Путин рассказал о преемственности христианской традиции: после падения Рима ее центром стала Византия, а к моменту падения Византии христианство уже утвердилось на русской земле.

«К этому моменту христианство уже было перенесено на русскую, на российскую почву, в Москву. И Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия», – сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что возможность России стать таким ковчегом связана не только с исторической концепцией, но и с сегодняшней жизнью. Он привел примеры переселения в страну иностранцев, в том числе европейцев. «И когда я с этими людьми разговаривал, они говорят, что главным побудительным мотивом, главной причиной переезда в Россию было стремление сохранить их ценности, сохранить семью и сохранить будущее, обеспечить будущее их детей, которые, как они считают, должны иметь право расти и воспитываться в рамках традиционных религиозных ценностей», – рассказал глава государства.

Путин добавил, что речь идет не только о православных и христианах. Он отметил совместное развитие в России четырех традиционных религий – буддизма, иудаизма, ислама и православия. По его словам, при всех различиях их фундаментальные ценности совпадают.

«И Россия, создавая условия для того, чтобы развивались эти традиционные ценности, как бы обеспечивает площадку, где люди могут жить на основе этих ценностей. И в этом смысле, конечно, Россия может быть тем самым ковчегом, о котором Вы говорите», – заявил президент.

Сохранение человека и его духовности Путин назвал главным направлением совместной работы государства и церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин в интервью Кустурице назвал сохранение фундаментальных ценностей причиной притягательности православия. Тогда же глава государства отметил способность идей стать самым сильным оружием в мире. Президент также рассказал режиссеру об уникальности российской цивилизации.