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Захарова иронично ответила на условия Европы для визита в Москву
Захарова прокомментировала условия европейцев для визита в Москву на переговоры
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о готовности европейских представителей приехать в Москву при условии полноценного участия в переговорах.
«Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались», – заявила Захарова в комментарии РИА «Новости».
Ранее газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец написала, что европейские представители готовы посетить Москву для переговоров при условии полноценного участия в них.
В четверг президент Владимир Путин заявил, что России необходимо понять, с какими предложениями Европа готова выступить. По его словам, Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей изложить свою позицию по урегулированию конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неготовности европейских стран стать полноценными участниками мирного процесса. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по Украине. В среду Захарова указала на готовность Европы вести переговоры лишь при игнорировании интересов России.