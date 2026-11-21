Авиадиспетчеры Финляндии отменили ограничения на полеты над Финским заливом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ограничения были отменены с 15:00 мск, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Причины введения ограничений не уточняются.

Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области, которые могли сказаться на маршрутах в Калининград и из него.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что в нейтральных водах Финского залива произошло нападение на грузовое судно с применением беспилотников, следовавшее в Калининград. В настоящее время проводится эвакуация экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу средства пограничной охраны Финляндии направились к атакованному двумя беспилотниками грузовому судну в Финском заливе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нападении двух беспилотников на грузовое судно.

Авиадиспетчеры Финляндии продлили временное ограничение полетов над восточной частью залива до 15:00 мск.