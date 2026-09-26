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Ученые доказали способность земных бактерий выживать в условиях спутника Сатурна
Земные бактерии оказались способны выживать в условиях спутника Сатурна
Исследование ученых из Германии и США показало, что земные бактерии Methanothermococcus okinawensis способны выживать и размножаться в условиях, имитирующих спутник Сатурна Энцелад.
Согласно публикации в журнале Science Advances, на ледяном спутнике обнаружены признаки щелочного содового океана, где в ходе гидротермальных реакций образуется водород, передает РИА «Новости».
В ходе эксперимента углеродный и энергетический обмен бактерий обеспечивался водородом, который был получен в результате смоделированных реакций между минералами и водой, характерных для Энцелада.
Профессор Свободного университета Берлина Франк Постберг отметил, что хотя результаты не доказывают наличие жизни на спутнике, они дают надежду будущим космическим миссиям обнаружить ее следы в ледяных зернах из шлейфа Энцелада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые из Германии предположили, что жизнь на Земле появлялась дважды.
В июне астрономы обнаружили неизвестное соединение на Плутоне и спутнике Сатурна Титане.
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