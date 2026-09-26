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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    73 комментария
    26 сентября 2026, 14:37 • Новости дня

    Ученые доказали способность земных бактерий выживать в условиях спутника Сатурна

    Земные бактерии оказались способны выживать в условиях спутника Сатурна

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование ученых из Германии и США показало, что земные бактерии Methanothermococcus okinawensis способны выживать и размножаться в условиях, имитирующих спутник Сатурна Энцелад.

    Согласно публикации в журнале Science Advances, на ледяном спутнике обнаружены признаки щелочного содового океана, где в ходе гидротермальных реакций образуется водород, передает РИА «Новости».

    В ходе эксперимента углеродный и энергетический обмен бактерий обеспечивался водородом, который был получен в результате смоделированных реакций между минералами и водой, характерных для Энцелада.

    Профессор Свободного университета Берлина Франк Постберг отметил, что хотя результаты не доказывают наличие жизни на спутнике, они дают надежду будущим космическим миссиям обнаружить ее следы в ледяных зернах из шлейфа Энцелада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые из Германии предположили, что жизнь на Земле появлялась дважды.

    В июне астрономы обнаружили неизвестное соединение на Плутоне и спутнике Сатурна Титане.

    В апреле странные равнины Титана объяснили необычной погодой.

    24 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Мозг человека мог сформироваться в результате объединения двух самостоятельных нервных систем сотни миллионов лет назад. К такому предположению пришли исследователи Стэнфордского университета (внесен в реестр нежелательных организаций в РФ), обнаружившие, что его передние и задние отделы развиваются из разных типов клеток-предшественников.

    Команда под руководством Кайла Ло изучила ранние стадии развития эмбрионов мышей. Выяснилось, что клетки, в которых активен ген OTX2, дают начало нейронам переднего и среднего мозга. Задний мозг формируется из другой группы клеток-предшественников, экспрессирующих ген GBX2, сообщает New Scientist. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

    Эксперименты с человеческими клетками в лаборатории показали аналогичное разделение. По словам Ло, исследователям впервые удалось продемонстрировать, что передние и задние отделы мозга имеют разные клеточные источники развития.

    Открытие помогло объяснить трудности, с которыми ученые сталкивались при выращивании ткани человеческого заднего мозга. Как рассказал руководитель исследования, отправной точкой работы стал неудачный эксперимент студента, проходившего летнюю практику. Выяснилось, что специалисты пытались получить нейроны заднего мозга из клеток, предназначенных для формирования переднего и среднего отделов.

    Выбрав подходящий тип клеток-предшественников, команда впервые смогла вырастить в лаборатории функциональные двигательные нейроны человеческого заднего мозга. Этот отдел участвует в координации жизненно важных процессов, включая дыхание, сон, прием пищи и сердцебиение. Передний мозг, в свою очередь, связан с высшими мыслительными функциями.

    По оценке Ло, возможность выращивать такие нейроны поможет исследованию бокового амиотрофического склероза и спинальной мышечной атрофии. При этих заболеваниях поражение заднего мозга может приводить к нарушениям речи и глотания. 

    Исследователи проверили развитие нервной системы у эмбрионов кур, рыб данио-рерио и кишечнодышащих червей. У них также обнаружились два разных типа клеток-предшественников. Это позволяет предположить, что подобный механизм возник у общих предков этих организмов не менее 550 млн лет назад.

    У медуз, эволюционные пути которых разошлись с нашей линией примерно 600–700 млн лет назад, существуют две отдельные нервные системы. Ло допускает, что у далеких предков человека они объединились, поскольку сближение нервных структур сделало обмен информацией более эффективным.

    Раздельное развитие отделов мозга могло также способствовать появлению сложного мышления, считает ученый. Пока задний мозг обеспечивал основные функции выживания, передний получал возможность эволюционировать, формируя способности к памяти и творчеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, память млекопитающих сохраняется даже после потери половины нейронных связей. Формирование отделов человеческого мозга продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Британские и шведские исследователи назвали шишковидную железу ушедшим вглубь черепа древним срединным глазом.

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    24 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    «Бюро 1440» начало разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Бюро 1440» разрабатывает новое поколение спутников, сообщил в четверг заместитель гендиректора компании Дмитрий Агафонов.

    Отечественный разработчик космической техники ведет создание обновленных орбитальных аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам топ-менеджера, компания использует данные, полученные в ходе практических испытаний с клиентами, для совершенствования своих технологий.

    «У нас есть трек, который не публичен и мало виден, но это, по сути, создание нового поколения аппаратов, доработка текущего поколения аппаратов. Все это на базе фактов, которые мы собираем в реальном времени с тестов с нашими клиентами», – пояснил Дмитрий Агафонов во время выступления на отраслевом мероприятии Satcomrus.

    Известно, что в марте и июле 2026 года состоялись первые два запуска спутников в рамках формирования группировки «Рассвет». К 2027 году предприятие намерено запустить круглосуточную услугу широкополосной передачи данных через спутники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

    В сентябре отечественная система «Рассвет» обеспечила бесперебойный доступ в интернет на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Президент Владимир Путин высоко оценил возможности этой низкоорбитальной спутниковой группировки.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    23 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    США и Европа задумались об искусственном снижении яркости Солнца

    Politico: Политики в США и ЕС захотели искусственно снизить яркость Солнца

    США и Европа задумались об искусственном снижении яркости Солнца
    @ nasa.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Политики в США и ЕС в частном порядке рассматривают возможность искусственного снижения яркости Солнца методами солнечной геоинженерии для борьбы с глобальным потеплением, сообщает газета Politico.

    Политики в Соединенных Штатах и Европейском союзе в частном порядке обсуждают возможность применения солнечной геоинженерии для борьбы с изменением климата, передает РИА «Новости». Газета Politico ссылается на слова двух бывших правительственных сотрудников.

    «Политики в США и Европейском союзе рассматривают технологии, ограничивающие солнечный свет, как потенциальный инструмент для сдерживания глобального потепления, даже если они пока не готовы публично об этом заявлять», – отмечается в публикации Politico.

    Издание напоминает, что ранее защитники окружающей среды выступали против подобных методов. Они опасались потенциального вреда озоновому слою и способности технологий изменять погодные условия. Кроме того, геоинженерное вмешательство не устраняет основные причины глобального потепления, такие как сжигание ископаемого топлива.

    Эксперты отмечают, что актуальность вопроса возросла на фоне увеличения инвестиций в стартапы, занимающиеся разработками в сфере солнечной геоинженерии.

    Ученые сообщили, что при этом природные процессы дополнительно усилят глобальное потепление на 30%.

    Дальнейший рост температур спровоцирует разрушительный парниковый эффект с необратимыми последствиями для всей планеты.

    Ранее исследователи в США из-за вмешательства местных властей отказались от масштабного эксперимента по приглушению солнечного света.

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    25 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Инженер открыл новую геометрическую фигуру с восемью гранями и тремя отверстиями

    NewScientist: Инженер открыл геометрическую фигуру с восемью гранями и тремя отверстиями

    Инженер открыл новую геометрическую фигуру с восемью гранями и тремя отверстиями
    @ Ruslan Mizhaev

    Tекст: Игорь Иножарский

    Независимый исследователь и инженер-конструктор Руслан Мижаев создал геометрическую реализацию многогранника с тремя отверстиями и восемью гранями, каждая из которых соприкасается со всеми остальными.

    Суть открытия заключается в том, что фигура имеет 24 вершины и 36 ребер, при этом в каждой вершине сходятся три грани, пишет NewScientist.

    По словам Мижаева, он случайно наткнулся на эту структуру еще в 2020 году при работе в программе автоматизированного проектирования. Недавно инженер смог задать всем 24 вершинам целочисленные координаты и составить уравнения, доказывающие правильность формы без случайного пересечения деталей. Для написания проверочных скриптов он использовал нейросеть ChatGPT.

    Исследователь из Эдинбургского университета Ларс Шеве отметил, что построение подобных фигур всегда было сложной задачей для математиков из-за необходимости составления огромного числа уравнений, указывающих точное расположение вершин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной физики предсказали решение фундаментальных проблем науки с помощью искусственного интеллекта в ближайшие пять лет.

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    24 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Киргизия анонсировала первый запуск собственного спутника на орбиту

    Минсельхоз: Киргизия выведет свой первый спутник на орбиту в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале октября Киргизия впервые в своей истории запустит в космос собственный спутник, разработанный местными специалистами для нужд сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

    Киргизия в начале октября впервые отправит в космос собственный спутник, передает ТАСС. Аппарат, разработанный ОАО «Кыргыз Асман», представил зампредседателя кабинета министров республики Эрлист Акунбеков.

    «Это первый случай, когда разработка и сборка спутника были осуществлены в Кыргызстане, реализация проекта заняла около двух с половиной лет. В настоящее время ведется подготовка к запуску: старт спутника запланирован на первую неделю октября с территории штата Калифорния (США)», – сообщили в пресс-службе.

    Космический аппарат предназначен в первую очередь для нужд сельского хозяйства. Данные со спутника позволят мониторить посевы, оценивать последствия ЧС, анализировать состояние пастбищ и прогнозировать урожайность. Также он поможет отслеживать изменения ледников и окружающей среды.

    В настоящее время специалисты завершают сборку основных компонентов, установку оборудования и тестирование систем. После этого аппарат будет полностью готов к запуску.

    В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о старте работ по отправке первого национального спутника.

    В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал планы по запуску трех новых космических аппаратов.

    В мае Южная Корея успешно вывела на околоземную орбиту сельскохозяйственный спутник с американской базы.

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    24 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    ЦНИИмаш сообщил о планах повысить пропускную способность российских спутников

    ЦНИИмаш: В России разработают полезную нагрузку для спутников связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полезную нагрузку для спутников связи с очень высокой пропускной способностью будут разрабатывать в России, сообщил генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам – заместитель гендиректора ЦНИИмаш Геннадий Ерохин.

    Российские специалисты приступят к разработке перспективного оборудования для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    Выступая на конференции Satcomrus, заместитель генерального директора ЦНИИмаш Геннадий Ерохин отметил: «Мы поставили задачу… что необходимо переходить к новым гибким цифровым полезным нагрузкам, потенциал которых возможен до 100 гигабит в секунду».

    По словам специалиста, в настоящий момент столь мощные устройства не требуются. В будущем государственная корпорация «Роскосмос» планирует согласовать с оператором «Космическая связь» более скромные параметры. Однако в качестве доступной отечественной технологии задача уже поставлена. В следующем году планируется развернуть работы по созданию компонентов аппаратуры.

    Ерохин признал, что процесс импортозамещения в отечественном спутникостроении привел к снижению пропускной способности. Согласно представленным данным, к 2030 году общий показатель российских аппаратов достигнет 101 гигабита в секунду, но к 2035 году может упасть до 79,8 гигабита в секунду. В то же время зарубежные производители активно увеличивают этот параметр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин пообещал обеспечить все потребности населения страны в спутниковой связи к 2030 году.

    В июле Россия вывела на орбиту вторую группу аппаратов низкоорбитальной системы «Рассвет».

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить первые спутники для прямого доступа к интернету с мобильных телефонов в 2027 году.

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    24 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Израильские археологи спасли от разрушения 25-тонный древний ритуальный бассейн

    На юге Израиля спасли от разрушения древнюю микву весом 25 т

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты от будущей застройки ученые извлекли из земли найденную в Кирьят-Гате двухтысячелетнюю микву и перевезли массивный памятник в безопасное хранилище.

    Уникальная спасательная операция прошла на юге страны, передает РИА «Новости».

    «Во время археологических раскопок управления древностей Израиля в Кирьят-Гате обнаружена древняя миква возрастом 2000 лет… Мощный кран грузоподъемностью 300 т извлек в целости 25-тонную микву, далее археологический памятник был транспортирован на хранение в департамент национальных сокровищ с целью защиты древнего сооружения от повреждений во время работ по застройке района», – заявили в ведомстве.

    Перед перемещением исследователи провели тщательную подготовку. Бассейн полностью раскопали и укрепили стальными балками. Стены миквы обработали специальным составом и обложили пенопластом для защиты от разрушительных вибраций.

    Старший реставратор Эяль Кахо подчеркнул высокую ответственность при планировании каждого этапа. Специалист признался, что даже спустя 36 лет работы в управлении древностей подобные задачи вызывают у него сильный приток адреналина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Израиля специалисты обнаружили редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тыс. лет.

    Во время раскопок в Иерусалиме археологи нашли обугленные деревянные балки времен Первого храма.

    В прошлом году исследователи раскопали в древнем центре этого города остатки библейской купальни Силоам.

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    24 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту четвертую группу спутников «Яогань-40»

    CASC: Ракета «Чанчжэн-6А» успешно вывела на орбиту спутники «Яогань-40»

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Ракета-носитель «Чанчжэн-6А» стартовала с космодрома Тайюань и вскоре после запуска успешно доставила космические аппараты на заданную орбиту, передает РИА «Новости».

    Группа спутников «Яогань-40» предназначена для исследования электромагнитной обстановки и проведения соответствующих технологических испытаний.

    В CASC отметили, что «Чанчжэн-6А» является новым поколением ракет-носителей. Она способна обеспечить различные варианты массовых запусков, включая вывод одного спутника на орбиту и последовательный или параллельный запуск нескольких аппаратов. Ее грузоподъемность при выведении на солнечно-синхронную орбиту составляет не менее 6,5 тонны.

    Состоявшийся запуск стал 670-м по счету для ракет семейства «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

    В прошлом месяце Пекин отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    Весной китайская сторона запустила космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.

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    24 сентября 2026, 11:49 • Новости дня
    Глава «Космической связи» Волин пообещал обеспечить россиян связью к 2030 году

    «Космическая связь»: Российские спутники обеспечат потребности к 2030 году

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что российская группировка спутниковой связи сможет обеспечить все потребности населения страны к 2030 году.

    Такие данные содержатся в презентации, представленной на 31-й Международной конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания в РФ Satcomrus-2026 в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    В материалах отмечается, что ежедневно спутниковой связью, включая телевидение, пользуются более 30 млн человек и около 5 млн устройств. Ожидается, что в ближайшие годы потребность в спутниковой связи значительно возрастет благодаря развитию беспилотников и транспортной сферы.

    В презентации также подчеркивается, что запланированные группировки спутников покроют все внутренние нужды к 2030 году, однако к 2035 году потребуется дальнейшее расширение возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава «Космической связи» сообщил о проблемах в работе сети Starlink.

    В 2024 году отечественные разработчики создали мобильный терминал спутниковой связи. В октябре 2024 года Россия запланировала запуск первого полностью импортозамещенного спутника на 2026 год.

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    25 сентября 2026, 06:25 • Новости дня
    Астрономы сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре

    В октябре россияне смогут наблюдать девять лунных затмений

    Tекст: Катерина Туманова

    В октябре россияне смогут наблюдать редкие астрономические явления, когда Луна закроет собой карликовую планету Церера и звездное скопление Плеяды, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    «В октябре произойдет девять затмений (покрытий) Луной планет, звезд и звездных скоплений. На севере России будет видно покрытие Луной звездного скопления Плеяды», – сообщили в пресс-службе планетария ТАСС.

    Событие ожидается 28 октября в 03:00 по московскому времени. В полночь 31 октября жители Дальнего Востока смогут увидеть затмение карликовой планеты Церера.

    Кроме того, 2 и 29 октября Луна закроет звезду Бета-Тельца, что увидят в Южной Америке и Австралии.

    Пятого октября ожидается покрытие Марса при видимости в Канаде, а 6 октября – Юпитера, которое смогут наблюдать жители Северной Америки и Африки.

    В ночь на 15 октября произойдет покрытие Антареса, видимое в Южной Америке, а 17 октября – звезды Сигма Стрельца при видимости на Мадагаскаре и Шри-Ланке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России. Астроном Леденцов заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце.

    Астроном Сергей Язев полностью исключил вероятность столкновения данного небесного тела с Землей весной 2029 года.

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    26 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Астроном Веселков сообщил о восходе Урожайной Луны над Россией

    Астроном Веселков сообщил о восходе Урожайной Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье жители России смогут наблюдать в небе Урожайную Луну, которая будет казаться особенно большой вблизи горизонта, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

    Веселков уточнил, что появится Луна в небе сразу после захода солнца.

    «Полнолуние, известное как Урожайная Луна в Северном полушарии, наступит в субботу 26 сентября 2026 года в 19:49 по московскому времени. Луна будет находиться в созвездии Рыб и пройдет рядом с Сатурном и Нептуном», – рассказал он РИА «Новости».

    Астроном уточнил, что спутник Земли останется видимым всю ночь. Возле горизонта Луна покажется особенно большой, хотя это явление не является суперлунием.

    Ученый добавил, что название не привязано к конкретному месяцу, а дается полнолунию, ближайшему к осеннему равноденствию. В разных культурах это явление называли по-разному: народ дакота – Луной Урожая Кукурузы, а народ кри – Осенней Луной или Луной Снежного Гуся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России. Астроном Леденцов заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце.

    В планетарии сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре.

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    25 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Земля избежала мощной магнитной бури после воздействия корональной дыры

    ИКИ РАН отметил отсутствие магнитной бури после воздействия корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое воздействие корональной дыры оказалось слишком слабым для возникновения магнитной бури, ограничившись лишь кратковременным ростом индекса активности до желтого уровня, отметили ученые.

    Ожидавшееся накануне геомагнитное возмущение прошло по мягкому сценарию, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Индекс активности кратковременно достиг желтого уровня, но пик события уже миновал, хотя ученые еще сохраняют вероятность новых колебаний на уровне 30%.

    Первый месяц осени демонстрирует необычно низкую геомагнитную активность. За прошедшие дни зафиксирована лишь одна слабая буря, тогда как в августе наблюдалось четыре подобных эпизода, а в марте – семь. Специалисты объясняют это заметным спадом вспышечной активности светила.

    Солнце находится в своеобразной депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из этого состояния пока нет. До конца сентября магнитосфера планеты останется спокойной, а существенные изменения возможны не ранее следующего месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые прогнозировали магнитную бурю на 24 сентября из-за крупной корональной дыры.

    В прошлом месяце геомагнитная активность Солнца опустилась до минимальных значений.

    Влияние подобных корональных дыр поддерживает повышенную скорость солнечного ветра для возмущения магнитного поля планеты.

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    24 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    В России создали первый портативный рентгеновский томограф

    В России создали портативный рентгеновский томограф весом менее пяти килограммов

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования весом менее пяти килограммов.

    В основе устройства лежат алгоритмы компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Система автоматически определяет положение источника излучения и получает 3D-реконструкцию по 10–15 кадрам, что в 100 раз меньше, чем в классической томографии, сообщает РИА «Новости».

    Компания вложила в разработку 500 млн рублей собственных средств. В настоящее время томограф проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали, что устройство позволяет локализовать крупные инородные объекты, включая осколки.

    Главным открытием проекта стало получение полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью существующей приборной базы. Устройство может применяться в выездной медицине, санитарном транспорте, зонах чрезвычайных ситуаций и труднодоступных территориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном росте производства медицинского оборудования в столице.

    В феврале российская разработка вошла в топ мирового рейтинга ИИ-автопилотов для сельхозтехники.

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    24 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    Разработчики назвали главную задачу робота «Теледроид» на МКС

    Разработчики назвали помощь космонавтам МКС главной задачей «Теледроида»

    Tекст: Мария Иванова

    Российский робот «Теледроид», отправка которого на МКС запланирована на ноябрь, позволит космонавтам уделять больше времени научным экспериментам, сообщил главный конструктор АО НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.

    Основные задачи на станции останутся за экипажем, однако благодаря новому аппарату существенно увеличится объем проведения космических экспериментов в рамках продвижения науки, передает РИА «Новости» слова Богданова.

    Первое время «Теледроид» будет закреплен на внешней стороне Международной космической станции. В будущем предполагается адаптировать поверхность МКС таким образом, чтобы робот мог передвигаться с помощью манипулятора и дотягиваться до различных участков снаружи.

    Аппарат сконструирован для установки на универсальные рабочие места, имеющиеся на самой станции и ее манипуляторах. Первое такое место было доставлено 19 сентября грузовым кораблем «Прогресс МС-35», а сам робот прибудет на орбиту в ноябре.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов также отмечал, что «Теледроид» будет задействован в сложных и опасных задачах на Международной космической станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе корабль «Прогресс» доставил на орбиту экзоскелет для управления «Теледроидом».

    В середине месяца глава Роскосмоса Дмитрий Баканов перечислил задачи перспективного аппарата на станции.

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    26 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска спутников

    FT: Евросоюз рассмотрит площадки в Норвегии и Британии для запуска спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз вынужден искать пусковые площадки за пределами своих границ для достижения целей по запуску спутников, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    К 2034 году Евросоюзу потребуется 62 запуска в год, тогда как в настоящий момент ракета Ariane 6 на основном космодроме во Французской Гвиане может обеспечить лишь 10 пусков ежегодно. Из-за этого Брюссель рассматривает возможность использования площадок в Норвегии, Великобритании и Канаде, пишет Financial Times.

    Кроме того, ЕС изучает варианты размещения пусковых комплексов в Португалии, на Азорских островах и в Шотландии. По словам еврокомиссара, поиск новых площадок является критически важным приоритетом для развития космических возможностей, отмечает ТАСС.

    В течение следующих восьми лет число оборонных спутников стран Евросоюза увеличится с 20 до почти 300, государственных – с 70 до 630, а коммерческих – до 2 тыс. Для сравнения, в прошлом году Европа осуществила лишь восемь космических запусков, тогда как американская компания SpaceX – 170.

    Еврокомиссар также подчеркнул необходимость развития ракет-носителей, которые позволят оперативно реагировать на угрозы в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

    Весной еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и Евросоюзе.

    В начале апреля в ЕС предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО.

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