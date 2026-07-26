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Редкую монету с Кипра возрастом 2,5 тыс. лет обнаружили на пляже Израиля
Уникальный древний артефакт, отчеканенный около двух с половиной тысячелетий назад на Кипре, случайно обнаружили на средиземноморском побережье города Ашдод на юге Израиля, сообщило израильское Управление древностей.
Подобная неповрежденная находка обнаружена на территории еврейского государства впервые, передает ТАСС.
«Монета была отчеканена в древнем городе Саламин, расположенном на восточном побережье Кипра, примерно в середине V века до н. э., когда остров находился под правлением Персидской империи. Это – стандартная монета, известная как «сиглос», она весит около 11 г», – говорится в сообщении ведомства.
На аверсе артефакта изображен лежащий баран, а на реверсе – голова животного, лавровая ветвь и символы кипрского слогового письма. Куратор отдела монет Яннив Давид Леви пояснил, что предмет лишь покрыт серебром из-за нехватки драгоценного металла на острове в тот период.
Специалист добавил, что обычно подобные крупные деньги разрезали на мелкие части для торговли. Именно поэтому обнаружение целого экземпляра на побережье имеет колоссальное историческое значение.
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