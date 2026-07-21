Омбудсмен Лубинец предупредил об угрозе бунта на Украине из-за мобилизации

Tекст: Антон Антонов

«Я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество на грани того, чтобы не просто разделиться, а уже начнется такое силовое противостояние», – сказал Лубинец.

Он отметил, что недавняя массовая акция во Львове против сотрудников территориального центра комплектования стала лишь первым проявлением нарастающего протеста. По его словам, из-за отсутствия реакции властей на нарушения «украинское общество сейчас превращается в суд Линча», а точка кипения уже почти достигнута, , передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Омбудсмен заявил, что ситуация с мобилизацией на Украине продолжает ухудшаться и каждый день он получает обращения от граждан, сообщающих о нарушениях их прав. Лубинец напомнил о мужчине со сломанными ребрами, которого удерживали в ТЦК, и о другом случае, когда мобилизованный умер на следующий день, а его пытались быстро похоронить без установления причины смерти.

По словам Лубинца, следы на теле погибшего указывали на пытки, а сотрудники ТЦК более десяти дней не сообщали семье о трагедии. Он рассказал и о практике отбирать телефоны у схваченных мужчин, лишая их связи с родными, приведя пример мужчины, вышедшего выбросить мусор и найденного только через шесть дней на полигоне силами офиса омбудсмена.

Лубинец подчеркнул, что помещения ТЦК фактически превратились в места лишения свободы, где сотрудники военкоматов часто применяют физическую силу, о чем свидетельствуют тысячи обращений. По его данным, как минимум в четырех случаях людей «просто убили в помещениях ТЦК» в Киевской и Днепропетровской областях, при этом наиболее критическая ситуация, по его оценке, сложилась в Одесской и Днепропетровской областях, во Львовской области также зафиксированы вопиющие случаи злоупотреблений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лубинец заявил о массовых жалобах жителей всех регионов Украины на нарушение их прав сотрудниками ТЦК.

Во Львове из-за насильственной мобилизации мужчины произошел массовый конфликт горожан с сотрудниками ТЦК, во время которого толпа перевернула служебный автомобиль военкомата.