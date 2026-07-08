Украинский омбудсмен заявил о жалобах на военкоматы по всей стране

Омбудсмен Лубинец сообщил о массовых жалобах на украинские ТЦК

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в стране уже не осталось мест, откуда бы не поступали сообщения о нарушении прав человека сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС.

«Истории, которые порождают все больше вопросов о законности и методах проведения мобилизации, поступают почти из всех регионов Украины. Кажется, что не осталось уголка на карте Украины, откуда не поступали сообщения о возможных нарушениях прав людей во время мобилизационных мероприятий», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Лубинца, государству требуется масштабная реформа процесса призыва. Омбудсмен уверен, что властям следует отказаться от формальной погони за цифрами и изменить принципы мотивации граждан. Он добавил, что ТЦК должны стать сервисными центрами, а не местами лишения свободы, подчеркнув необходимость уважать достоинство людей при проведении мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет очередная волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы военкоматов.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о незаконном удержании граждан в помещениях территориальных центров комплектования.

Правозащитник подтвердил минимум четыре случая гибели призывников непосредственно в зданиях этих учреждений.