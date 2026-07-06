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    6 июля 2026, 17:20 • В мире

    Киев отрекся от погибших в Константиновке военных ради саммита НАТО

    Киев отрекся от погибших в Константиновке военных ради саммита НАТО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев в очередной раз отказался забирать тела своих погибших военных – теперь уже из Константиновки. Россия предлагала прекратить огонь и организовать передачу, однако украинская сторона даже не ответила. В Минобороны РФ такую позицию назвали отношением к солдатам как к «расходному материалу». С чем еще может быть связан этот отказ и почему Киев сознательно бросает своих бойцов?

    Украина отказалась от предложения России временно прекратить огонь для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке. Как напомнило Минобороны РФ, инициатива была озвучена 4 июля – сразу после полного перехода населенного пункта под контроль российских войск.

    «Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», – подчеркнули в ведомстве.

    По данным российского военного министерства, противник потерял в боях за Константиновку 13,5 тыс. человек. В силовых структурах уточнили, что сбором останков приходится заниматься российским бойцам.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Город являлся одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

    Сразу после освобождения города Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 мск 6 июля – для передачи украинской стороне тел погибших. Киев должен был подтвердить согласие до полудня воскресенья. Свою готовность посетить потенциальную гуманитарную акцию выразили более 20 редакций иностранных СМИ.

    В МИД России напомнили, что за последний год при обменах Украина получила 20 354 тела своих военнослужащих. Россия, в свою очередь, забрала 627 тел своих бойцов. «Вот такая и есть реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе», – цитирует ТАСС посла по особым поручениям Родион Мирошник.

    При этом Киев уже не впервые отказывается от тел своих погибших. В июне 2025 года после стамбульских переговоров мобильные рефрижераторы с телами прибыли в Брянскую область, но украинская сторона не явилась на обмен. Как сообщал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, Украина просто не вышла на контакт. Повторная попытка на следующий день также ни к чему не привела.

    Кроме того, украинское руководство пыталось максимально политизировать процесс. Сначала Владимир Зеленский заявлял, что ему известно лишь о 15% идентифицированных тел солдат ВСУ. Затем из его окружения звучали обвинения в адрес Москвы в «односторонних действиях» и требования уточнить списки погибших. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что Украина пытается скрывать свои потери и могла готовить провокации.

    В экспертном сообществе нынешний отказ украинского руководства от тел военнослужащих ВСУ объясняют несколькими причинами. Первая связана с приближающимся саммитом Североатлантического альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. «В Киеве испугались, что тела погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед». Перед саммитом НАТО им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие «перемоги», – написал Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. По словам парламентария, киевские власти всеми силами пытаются поддерживать легенду о боеспособности ВСУ для выкачивания новых траншей западноевропейских стран. «И, очевидно,

    на Банковой испугались репортеров, готовых поехать в зону конфликта и зафиксировать этот трагический момент и количество напрасных жертв»,

    – написал Слуцкий в Telegram-канале. Он напомнил, что украинское руководство уже не в первый раз демонстрирует свое истинное отношение к своим гражданам и ценности их жизни. «Для Зеленского и Ко – все они «сопутствующий ущерб», пешки в политической игре киевского террористического режима и европейской партии войны», – акцентировал депутат.

    Вторая причина – украинское руководство не желает официально признавать потерю Константиновки. Как отметила политолог Лариса Шеслер, Украина пока создает иллюзию продолжения боев за город. «Забрать тела – это значит расписаться под тем, что военные действия в населенном пункте фактически подошли к логическому завершению», – уточнила собеседница.

    С ней согласен военкор Александр Коц. «Украина отказывается принимать тела погибших в Константиновке украинских военных, потому что в ином случае вскроется, что город контролируют не ВСУ, а российские силы. И это стало бы известно Западу, в том числе после приезда и освещения ситуации иностранными журналистами», – сказал он.

    Коц напомнил, что в городе остаются разрозненные подразделения противника, прячущиеся по подвалам. «Если они не сдадутся, то в ходе зачистки будут обнаружены и уничтожены. Их тела Россия также предложит забрать Киеву», – добавил военкор.

    Третья причина отказа киевских властей кроется в том, что они не желают озвучивать число погибших военнослужащих, продолжила Шеслер. «Поскольку Владимир Зеленский отрицает потерю города, то и признать, что его авантюра обходится в десятки тысяч жизней, он тоже не хочет», – считает политолог. Отсюда вытекает четвертая причина –

    украинское руководство пытается избежать выплат родным погибших,

    добавила спикер. Она напомнила, что процедура затруднена и затянута, потому что бюджет Украины не может покрыть такие расходы. «Лишь небольшая часть родственников, которые получили тела своих близких в рамках предыдущих гуманитарных акций, добились компенсации», – указала Шеслер, сославшись на данные украинских СМИ.

    По ее оценкам, информация об отказе Киева забирать тела погибших военнослужащих вряд ли сильно повлияет на моральный дух внутри подразделений ВСУ, который и так очень невысок. Не ожидает эксперт и протестов со стороны родственников погибших.

    «Для того чтобы оформилось социальное возмущение, нужен субъект – политическая сила или общественное движение. Мы видим, что Зеленский практически полностью уничтожил любую оппозицию, а информационное пространство контролируется, поэтому рассчитывать на какие-либо организованные протесты со стороны родственников не приходится», – подчеркнула Шеслер.

    Тем временем работу по сбору тел берут на себя российские военные. «По мере изменения оперативной ситуации и оттеснения противника дальше от границ города наши эвакуационные группы начнут выносить и вывозить тела украинских военных. Потом точно так же, как и год назад, в рефрижераторах будем передавать их на белорусской границе Украине», – заключил Коц.

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