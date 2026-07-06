Вступление в наследство в 2026 году: порядок оформления, сроки и размер пошлин

Способы наследования: по завещанию, наследственному договору и по закону

Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Приоритет имеет воля наследодателя: наследственный договор, как правило, имеет приоритет перед завещанием, завещание – перед наследованием по закону. Наследование по закону применяется, если завещание и наследственный договор отсутствуют, признаны недействительными или не охватывают всё имущество.

Наследственный договор заключается между наследодателем и потенциальным наследником при жизни наследодателя и может содержать встречные обязательства. В отличие от завещания, стороны наследственного договора осведомлены о его условиях. Завещание удостоверяется нотариально и до открытия наследства сохраняется в тайне.

Независимо от содержания завещания право на обязательную долю сохраняют несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы (статья 1149 ГК РФ). Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы такому наследнику по закону.

При наличии завещания необходимо учитывать права лиц на обязательную долю: такая доля выделяется в первоочередном порядке и уменьшает доли других наследников.

Возможности завещания

Завещание позволяет наследодателю распорядиться имуществом по собственному усмотрению. В завещании наследодатель вправе:

завещать имущество любым лицам, в том числе не входящим в круг наследников по закону;

определить доли наследников и лишить наследства одного или нескольких наследников без объяснения причин;

подназначить наследника на случай, если основной наследник умрет или не примет наследство;

установить завещательный отказ – обязанность наследника исполнить за счет наследства определенное обязательство в пользу третьего лица (отказополучателя);



установить завещательное возложение – обязанность совершить действие имущественного или неимущественного характера для общеполезной цели;



назначить душеприказчика (исполнителя завещания).

Допускаются закрытое завещание, содержание которого до открытия наследства неизвестно, и совместное завещание супругов. Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах в простой письменной форме при двух свидетелях, утрачивает силу через месяц после прекращения таких обстоятельств, если не приведено в нотариальную форму.

Завещатель вправе в любой момент изменить или отменить завещание без уведомления наследников. Актуальность завещания нотариус проверяет через единую информационную систему нотариата.

Очередность наследников при наследовании по закону

При наследовании по закону наследники призываются в порядке очередности, установленной статьями 1142–1145 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди призываются при отсутствии наследников предшествующих очередей. Имущество в пределах одной очереди делится поровну, за исключением наследования по праву представления.

Очередность построена следующим образом:

первая очередь – дети, супруг и родители наследодателя;



вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, а также племянники и племянницы по праву представления;



третья очередь – дяди и тети наследодателя;



четвертая и последующие очереди – прадедушки и прабабушки, двоюродные родственники, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;



восьмая очередь – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других наследников.



Доля наследника, умершего до открытия наследства, переходит к его потомкам по праву представления (статья 1146 ГК РФ). Степень родства подтверждается документально; при отсутствии документов факт родственных отношений устанавливается в судебном порядке.

Недостойные наследники

Отдельные категории лиц лишаются права на наследство независимо от очереди и содержания завещания (статья 1117 ГК РФ). К ним относятся:

лица, которые умышленными противоправными действиями против наследодателя или других наследников пытались способствовать призванию себя или иных лиц к наследованию либо увеличению причитающейся доли;

родители, лишенные родительских прав, – в отношении наследования после детей;



наследники, злостно уклонявшиеся от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, – по решению суда.



Если наследодатель завещал имущество лицу уже после утраты им права наследования, такое лицо вправе наследовать это имущество. Отстранение наследника по причине уклонения от содержания производится только в судебном порядке.

Состав наследства: имущество и долги

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день смерти вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности. Наследство принимается целиком: принять отдельные объекты и отказаться от остального имущества или от долгов нельзя.

Долги наследодателя переходят к наследникам. К ним относятся, в частности, задолженность по кредитам, ипотеке, микрозаймам и коммунальным платежам. Каждый наследник отвечает по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, а также личные неимущественные права. При отсутствии наследников, отказе всех наследников или непринятии ими наследства имущество признается выморочным и переходит в государственную или муниципальную собственность (статья 1151 ГК РФ).

Если размер долгов сопоставим со стоимостью имущества или превышает ее, наследник вправе отказаться от наследства. Отказ оформляется в течение шести месяцев и не может быть впоследствии отменен.

Информирование наследников о долгах наследодателя

С 24 ноября 2025 года нотариусы обязаны самостоятельно проверять кредитные обязательства наследодателя и сообщать о них наследникам (Федеральный закон от 23 ноября 2024 года № 407-ФЗ). Ранее такая проверка проводилась только по запросу наследников.

Порядок установлен следующий:

в течение трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела нотариус направляет запрос в Центральный каталог кредитных историй для определения бюро, в котором хранится кредитная история;

при наличии кредитной истории нотариус запрашивает кредитный отчет в соответствующем бюро кредитных историй;

в течение трех рабочих дней после получения сведений нотариус извещает наследников о наличии и размере долговых обязательств либо об их отсутствии.

Извещение направляется наследникам, подавшим заявление о принятии наследства, в письменной форме либо передается при личной встрече. Полученные сведения о долгах позволяют принять обоснованное решение о принятии наследства или отказе от него до истечения шестимесячного срока.

Сроки вступления в наследство

Общий срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя (статья 1154 ГК РФ). В течение этого срока наследник обязан обратиться к нотариусу либо совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.

Для отдельных ситуаций установлены специальные сроки:

при возникновении права наследования вследствие отказа другого наследника или его отстранения – шесть месяцев со дня возникновения такого права;



при возникновении права вследствие непринятия наследства другим наследником – три месяца со дня окончания общего шестимесячного срока.



Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев. В отдельных случаях документ выдается ранее установленного срока при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников.

Пропуск установленного срока влечет необходимость его восстановления через суд либо получения письменного согласия остальных наследников.

Способы принятия наследства

Статья 1153 ГК РФ предусматривает два способа принятия наследства. Первый – подача нотариусу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Второй – фактическое принятие наследства.

О фактическом принятии свидетельствуют, в частности, следующие действия:

вступление во владение или управление наследственным имуществом;

принятие мер по сохранению имущества и защите его от посягательств третьих лиц;

несение расходов на содержание имущества;

оплата долгов наследодателя или получение причитавшихся ему денежных средств.

Заявление может быть подано не только лично, но и через представителя по нотариально удостоверенной доверенности, содержащей полномочие на принятие наследства, либо направлено по почте с нотариальным свидетельствованием подписи. Законным представителям несовершеннолетних, а также опекунам и попечителям доверенность не требуется.

Фактическое принятие требует подтверждения документами: квитанциями, договорами, справками. Для государственной регистрации прав на недвижимость свидетельство о праве на наследство необходимо в любом случае, поэтому к нотариусу рекомендуется обращаться независимо от фактического принятия наследства.

Алгоритм действий наследника

Оформление наследственных прав проходит в определенной последовательности:

определение нотариуса по месту открытия наследства, которым признается последнее место жительства наследодателя;

подача заявления о принятии наследства в течение шести месяцев;

сбор и представление документов, подтверждающих родство, основание наследования и состав имущества;

проведение оценки наследственного имущества;

оплата нотариального тарифа;

получение свидетельства о праве на наследство по истечении шести месяцев;

государственная регистрация прав на имущество, подлежащее регистрации.

Наследственное дело ведется одним нотариусом независимо от количества наследников и состава имущества. Заявление об открытии наследственного дела можно подать любому нотариусу города: при необходимости он переводит документы в электронную форму и передает их нотариусу по месту открытия наследства.

Проверить факт открытия наследственного дела можно через реестр наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Документы для оформления наследства

Для открытия наследственного дела и выдачи свидетельства нотариусу представляются:

паспорт наследника;

свидетельство о смерти наследодателя;

документ, подтверждающий последнее место жительства наследодателя;

документы, подтверждающие родство, либо завещание или наследственный договор;

правоустанавливающие документы на наследуемое имущество;

отчет об оценке стоимости имущества на день открытия наследства.

Состав документов зависит от вида имущества. Для недвижимости требуются сведения из ЕГРН, для транспортных средств – документы о регистрации, для банковских вкладов – сведения о счетах. Завещание представляется с отметкой удостоверившего его нотариуса о том, что оно не отменялось и не изменялось.

Оценка стоимости наследственного имущества

Стоимость имущества определяется на день смерти наследодателя и применяется для расчета нотариального тарифа (статья 333.25 НК РФ). Для расчета может использоваться кадастровая, инвентаризационная или рыночная стоимость.

Оценку проводят:

органы технической инвентаризации и кадастровые организации – для объектов недвижимости;



независимые оценщики, являющиеся членами саморегулируемой организации оценщиков и имеющие квалификационный аттестат, – для недвижимости, транспортных средств и иного имущества.



Наследник вправе представить документ с любым из предусмотренных видов стоимости. Нотариус не вправе требовать оценку конкретного вида; при наличии нескольких документов для расчета применяется наименьшая из указанных стоимостей. Выбор вида оценки влияет на размер тарифа, поэтому целесообразно сравнить кадастровую и рыночную стоимость до обращения к нотариусу.

Размер нотариального тарифа в 2026 году

С 1 октября 2023 года оплата нотариальных действий производится по единому нотариальному тарифу, состоящему из федеральной и региональной частей. Федеральный тариф соответствует размеру государственной пошлины, установленной статьей 333.24 НК РФ. Региональный тариф устанавливается ежегодно Федеральной нотариальной палатой по методике Министерства юстиции и заменил ранее применявшуюся плату за услуги правового и технического характера.

Размер федерального тарифа за выдачу свидетельства о праве на наследство зависит от степени родства:

для детей, супруга, родителей, полнородных братьев и сестер наследодателя – 0,3 процента стоимости имущества, но не более 100 000 рублей;



для остальных наследников – 0,6 процента стоимости имущества, но не более 1 000 000 рублей.



Федеральный тариф уплачивается пропорционально доле в наследстве, региональный – каждым наследником за каждый объект, указанный в свидетельстве. Размер регионального тарифа различается по субъектам Российской Федерации и зависит от вида имущества: недвижимости, транспортных средств, банковских вкладов. За принятие мер по охране наследства взимается 600 рублей.

Необходимо учитывать, что налог при получении наследства не предусмотрен: уплачиваются только нотариальный тариф и, при наличии недвижимости, государственная пошлина за регистрацию права. Размеры региональных тарифов ежегодно пересматриваются, поэтому актуальную сумму следует уточнять у нотариуса до совершения нотариальных действий.

Льготы при оплате нотариального тарифа

Льготы по федеральному тарифу установлены статьей 333.38 НК РФ. От его уплаты освобождаются:

наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства;

лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми установлена опека;

наследники жилого дома, квартиры, комнаты или земельного участка, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этом жилье.

Инвалиды I и II групп освобождаются от уплаты федерального тарифа на 50 процентов по всем видам нотариальных действий. По региональному тарифу, согласно перечню льгот Минюста (приказ от 12 сентября 2023 года № 253 с изменениями от 30 января 2025 года), ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются полностью, а инвалиды I группы и дети-инвалиды – на 50 процентов.

При наличии нескольких оснований для льготы применяется одна из них по выбору наследника. Право на льготу подтверждается соответствующими документами: справками медико-социальной экспертизы, ветеранскими удостоверениями, документами о месте жительства.

Возмещение расходов на похороны

Расходы на достойные похороны наследодателя возмещаются за счет наследства до его раздела между наследниками (статья 1174 ГК РФ). Возмещению подлежат расходы на оплату места погребения, организацию похорон и обустройство места захоронения.

Средства на похороны могут быть получены с банковских счетов наследодателя до истечения шестимесячного срока. Размер средств, выдаваемых банком на эти цели по постановлению нотариуса, не может превышать 100 000 рублей. Для получения средств необходимо обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, с подтверждающими расходы документами.

Налогообложение при получении наследства

Доход в виде имущества, полученного в порядке наследования, не облагается налогом на доходы физических лиц (пункт 18 статьи 217 НК РФ). Исключение составляют вознаграждения, выплачиваемые наследникам авторов произведений, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности.

Налоговые обязательства возникают при последующем распоряжении имуществом. При продаже унаследованной недвижимости ранее трех лет владения доход облагается налогом на доходы физических лиц. Срок владения исчисляется со дня открытия наследства, а не с даты государственной регистрации права.

Для освобождения от налога при продаже унаследованной недвижимости необходимо учитывать минимальный срок владения в три года.

Регистрация унаследованного имущества

Имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, оформляется на наследника после получения свидетельства. Регистрация недвижимости проводится Росреестром. Документы в Росреестр направляет нотариус в электронной форме, отдельная плата за передачу не взимается.

Государственная пошлина за регистрацию права уплачивается наследником:

4000 рублей – за регистрацию права на объект недвижимости с кадастровой стоимостью до 20 миллионов рублей;



700 рублей – за регистрацию права на земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или индивидуального жилищного строительства;



0,02 процента кадастровой стоимости, но не более 500 000 рублей – при стоимости объекта свыше 20 миллионов рублей.



Транспортные средства перерегистрируются в подразделениях Госавтоинспекции. Пользование унаследованным транспортом и недвижимостью без переоформления прав ограничивает возможность распоряжения этим имуществом.

Разрешение споров между наследниками

Разногласия между наследниками возникают, в частности, при отсутствии в завещании указания на доли, при наличии преимущественного права на неделимое имущество и при оспаривании завещания. Споры разрешаются в судебном порядке.

Иск о разделе наследственного имущества может быть предъявлен как до получения свидетельства о праве на наследство, так и после, но не позднее трех лет со дня открытия наследства. Преимущественное право на неделимую вещь, включая недвижимость, имеют наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь.

При поступлении нотариусу сведений о судебном споре выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения дела. Пропуск трехлетнего срока на раздел имущества лишает наследника возможности изменить размер долей в судебном порядке.

Восстановление пропущенного срока

Пропуск шестимесячного срока не лишает наследника права на имущество, но требует дополнительных действий. Восстановление возможно во внесудебном или судебном порядке.

Внесудебный порядок применяется при наличии письменного согласия всех наследников, уже принявших наследство. Судебный порядок (статья 1155 ГК РФ) применяется при отсутствии такого согласия: суд восстанавливает срок, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другим уважительным причинам.

Обращение в суд возможно в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали. Уважительность причин оценивается судом индивидуально; длительная неосведомленность об открытии наследства без объективных препятствий, как правило, уважительной причиной не признаётся.