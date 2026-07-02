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    2 июля 2026, 22:10 • Политика

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    Украина объявила войну белорусским автобусам
    @ news.by

    Tекст: Олег Исайченко

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам?

    Украинский беспилотник врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Трагедия произошла в Брянской области на погранпереходе «Красный камень». По информации белорусского телеканала «Первый информационный», всего в автобусе находились 19 человек.

    Сообщается, что в результате действий ВСУ два водителя, уроженца Гомельской области, получили ранения. Кроме того, пострадал и один из пассажиров. Все пострадавшие доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.

    Позже в районе «Красного камня» произошла повторная атака со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших в ходе этого удара нет.

    Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта. Как рассказала официальный представитель структуры Светлана Петренко, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Как отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, речь идет о «целенаправленном украинском ударе по гражданским лицам». Посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что «сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии».

    Он напомнил, что еще 17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. «В результате того страшного теракта погибла гражданка Белоруссии. Еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести», – добавил дипломат.

    «Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – подчеркивает Грызлов.

    «Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения. Расчет прост: посеять панику, дестабилизировать общество и отвлечь внимание от проблем ВСУ на фронте. Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Удар по автобусу с мирным населением вписывается в эту логику. Зеленскому нужно расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию, а вслед за ней и страны ЕС. То есть мы имеем дело с попыткой переложить ответственность за нарастающую эскалацию на другие страны и тем самым спасти свою шкуру», – добавил он.

    «При этом внутри самой Украины настроения давно изменились. Значительная часть граждан в стране выступает против продолжения конфликта с Россией.

    Однако Зеленский не готов прислушиваться к воле народа: он будет участвовать в боевых действиях до тех пор, пока это выгодно его западным покровителям», – отметил депутат.

    «Ради удержания власти и победы на возможных выборах он готов на все, но реальной свободы действий и выбора у него нет. За ним стоит Запад, который давно превратил Украину в военный полигон для давления на Россию, а теперь и Белоруссию», – пояснил он.

    «Все это означает лишь одно: дипломатия в нынешних условиях возможна только с позиции силы. Офис Зеленского не реагирует ни на одно заявление Москвы или Минска. Единственный язык, который он понимает, это язык военных достижений ВС РФ. И именно на плечах наших солдат сегодня держится любая перспектива урегулирования конфликта», – полагает Колесник.

    Действительно, ЕС давно закрыл глаза на военные преступления Украины,

    соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. «Европейские страны сдерживают международное осуждение офиса Владимира Зеленского. Пока эта поддержка исходит от Старого Света, Киев от подобных действий не "отвернуть"», – добавляет он.

    «Удары по мирному населению России и Белоруссии при этом подаются украинцам как «акты возмездия». Однако в военном плане никакого смысла в происходящем – нет», – говорит собеседник, подчеркивая, что противник допускает и особое проявление жестокости, целясь в одно и то же место дважды, осложняя тем самым эвакуацию пострадавших.

    «Однако для ВСУ, терпящих поражение за поражением на фронте, пропагандистская цель подобных атак стоит на первом месте», – считает он. При этом, по его оценке, списывать действия украинских военных на обычные «ошибки» – нельзя. «Для ударов по приграничью они осознанно используют крайне дешевые дроны», – напоминает собеседник.

    «На таких БПЛА обычно стоят небольшие блоки распознавания, у которого вероятность ложного определения цели в разы выше. То есть даже отправляя подобное вооружение в мирный регион, украинцы как бы берут на себя риски убийства обычных граждан», – полагает Анпилогов.

    Однако происходящее давно вышло за рамки частных случаев,

    сказал военный эксперт Борис Рожин. «Это систематические и целенаправленные террористические атаки киевского режима на мирное население России и Белоруссии. Пока Запад продолжает поддерживать Зеленского, эти удары будут только набирать обороты, а слова Минска и Москвы так и останутся без какой-либо реакции», – рассуждает он.

    «Киев вовсе и не собирается пересматривать эту позицию, и причина состоит в том, что Евросоюз на все преступления Украины фактически закрывает глаза. Любые осуждения и заявления там воспринимают как признак слабости и не более того. Это означает, что сдерживающего фактора для действий Зеленского извне попросту нет», – отметил он.

    По его мнению, за ударами по белорусскому населению просматривается вполне конкретная цель. «Запад руками Украины рассчитывает либо на то, что Минск «прогнется» под давлением и пойдет на уступки, либо на то, что его удастся спровоцировать на открытые боевые действия и тем самым втянуть в войну, что создаст повод для большего втягивания в противостояние и сил партнеров Киева», – резюмировал Рожин.

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