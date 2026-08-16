Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России

Tекст: Олег Исайченко

Украина начала применять британские дроны для ударов по России, такие аппараты используются уже около полугода и, возможно, применялись для ударов, проведенных в ночь на воскресенье, сообщает британская The Sunday Times со ссылкой на источники в ВСУ.

«Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание.

Среди применяемых беспилотников упоминается турбореактивный Nyan компании Callen-Lenz (дочерняя структура BAE Systems). Британия уже поставляла Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, каждая из которых стоит около 900 тыс. евро. Цена же Nyan не превышает 150 тыс. евро. При этом дальность полета дрона вполне сопоставима с ракетной и составляет, по разным источникам, от 150 до 250 км.

Напомним, в июне Лондон анонсировал передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить совместный завод по производству БПЛА в Британии. Также на Украине высказывали намерение производить по лицензии систему РЭБ Stone Cloak, с помощью которой затрудняется обнаружение беспилотников средствами ПВО.

Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы, сообщает Кремль. «Да, конечно, им западники поставляют дроны – что проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но это значит только одно – что нам нужно укреплять систему ПВО, и мы делаем это и будем делать дальше», – сказал глава государства.

«В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше»,

– обратил внимание военный эксперт Борис Джерелиевский.

По его словам, эта тенденция объясняется несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты, во всяком случае, в этом уверены европейцы».

Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые боеприпасы, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны боеприпасы на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

Джерелиевский отметил: Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в то же время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

«Я бы этот мирный план заведомо ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил о планах Киева «перенести войну на территорию России», напомнил в свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов. «По планам Банковой, «после этого россияне ощутят на себе последствия конфликта и будут оказывать давление на свои власти». Причем в заявлении упоминалось, что Украина будет действовать с некими «партнерами». Судя по всему, имелось в виду наращивание поставок дальнобойных дронов вместо ракет», – предположил спикер.

По его словам, Киев и Лондон намерены наносить по глубинной территории России удары, которые будут не столько значительны в военном, экономическом или инфраструктурном плане, но способны вызвать панику у населения. «По замыслу противника, российское общество должно ощутить ужас и начать требовать от руководства страны заключения мира на украинских и европейских условиях», – пояснил аналитик.

«В пользу этой версии говорит и выбор дронов. Судя по всему, в поставляемых Украине версиях Nyan была сокращена боевая часть для максимального увеличения дальности полета.

В данном случае Киеву и Лондону важнее не масштабные разрушения, а сам факт регулярных взрывов в российских городах», – детализировал собеседник.

Преимуществом Nyan является его способность не ориентироваться по GPS, отметил эксперт. «БПЛА запускается катапультой и летит по заложенным в цифровую карту координатам. Дрон во время полета не выходит в эфир, поэтому представляет сложность для ПВО и РЭБ, а также зенитных расчетов. Но комплексы «Панцирь-С1» успешно по ним работают», – заметил Кнутов.

Впрочем, уточнил он, главная задача России состоит в недопущении поставок Nyan Киеву. «Данные БПЛА привозятся на территорию Украины в готовом виде. Москва прекрасно знает, на каких британских предприятиях они изготавливаются и какими путями везутся в одесские и николаевские порты. Кроме того, российская разведка постоянно собирает данные о том, в какие транспортно-логистические и распределительные центры доставляются грузы из украинских морских гаваней», – напомнил аналитик.

Как указал эксперт, России нужно продолжать и усиливать работу именно по финальным звеньям цепочки доставки дальнобойных беспилотников на Украину. «Важно также минимизировать грузовое сообщение с Румынией, откуда поставляются большие объемы продукции», – добавил Кнутов. Таким образом, лучшим средством борьбы с западными вооружениями, поставляемыми Киеву, является ровно тот, который в последнее время применяют ВС РФ – удары по логистической инфраструктуре Украины, а прежде всего по черноморским портам.