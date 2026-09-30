Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

  • Новость часаВ Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами
    На Украине заявили о применении Россией нового боезаряда для ударов по мостам и ЛЭП
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в двухтысячных годах
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    15 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о нормах ядерного ответа за блокаду Калининграда

    Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нормативными документами России установлен ядерный ответ за любые попытки блокировать Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты совершенно естественно напоминают «горячим головам» в Европе о положениях установочных документов по этому вопросу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады региона.

    В понедельник Москва также предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом.

    Комментарии (10)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах

    Юрист Карпов: Маркетплейсы обяжут вернуть деньги после отмены заказа за 10 дней

    Стало известно о новых правилах возврата денег на маркетплейсах
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские маркетплейсы обяжут возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней после оформления соответствующего требования покупателем, сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов.

    С 1 октября 2026 года онлайн-площадки обяжут возвращать покупателям средства за товары не позднее 10 дней с момента оформления заявки на возврат. Ранее маркетплейсы устанавливали эти сроки самостоятельно.

    «С учетом тех изменений, которые вступают в силу с 1 октября 2026 года, возврат денег за товар, который вы вернули, должен прийти не позднее десяти дней с момента, когда покупатель оформил соответствующее требование – заявку на возврат товара», – сказал Карпов передает ТАСС.

    Эксперт уточнил, что правила отказа от продукции надлежащего качества не изменились. Покупатель вправе отказаться от покупки в любой момент до ее получения, а после доставки – в течение семи дней. При этом расходы на обратную пересылку качественного товара ложатся на потребителя.

    Ожидается, что в приложениях и на сайтах маркетплейсов появятся новые функции для оформления возвратов, особенно для бракованных вещей.

    Юрист посоветовал аккуратно вскрывать упаковку, сохраняя бирки и штрих-коды, чтобы избежать трудностей при возврате товара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. Глава ЦСР сообщил о запрете навязанных скидок на маркетплейсах.

    Эксперт рассказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    Пропавших в крымской Красной пещере туристов нашли живыми

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели нашли четырех пропавших в крымской Красной пещере путешественников, их состояние удовлетворительное, их выводят наружу, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «Спасатели обнаружили четырех туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Ранее во вторник стало известно, что в районе Красной пещеры пропала группа туристов, после чего началась спасательная операция, в ходе которой в пещере был обнаружен обвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили  трое мужчин и женщина. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2026, 02:53 • Новости дня
    Разыскивавший Чикатило следователь назвал новую версию пропажи Усольцевых

    Экс-следователь Яндиев счел криминал причиной пропажи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    Пропавшая в 2025 году в красноярской тайге семья Усольцевых могла стать жертвой преступления, укрывшись от непогоды в одном из ближайших населенных пунктов, предположил бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев.

    «Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления… Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте», – заявил Яндиев РИА «Новости».

    Эксперт исключил версию отъезда за границу или нападения медведей, так как следов зверей обнаружено не было.

    «Вероятнее всего, они стали жертвами преступления», – считает бывший следователь.

    Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись. Поисковикам удалось найти только автомобиль семьи, внутри которого находились паспорта и около 300 тыс. рублей.

    Правоохранительные органы считают наиболее вероятной причиной произошедшего несчастный случай, однако криминальная версия также не исключается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Сын Ирины Усольцевой опроверг слухи о наличии у отчима тайной жены, но предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила Канаду и Литву помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии обратились к Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады с просьбой помочь в оплате энергетических счетов в предстоящий зимний период.

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету обсудил с представителями Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады возможную финансовую поддержку в холодное время года на фоне нехватки электроэнергии в стране, сообщает молдавский портал Bani.md.

    «У меня состоялись очень интересные и продуктивные переговоры с европейскими партнерами. Одним из очень важных вопросов, который мы обсуждали, была подготовка Республики Молдова к зиме, какие меры были приняты и какие совокупные риски могут повлиять на нас этой зимой», – заявил Жунгиету.

    Министр уточнил, что «партнерам была представлена ситуация в энергетическом секторе, в том числе меры, принятые властями для подготовки к холодному сезону, а также риски, которые могут оказать давление на энергосистему и потребителей».

    По словам министра, иностранные партнеры выразили солидарность и сейчас оценивают варианты оказания помощи республике.

    Средства могут направить на компенсацию счетов за энергию для потребителей. Точные суммы и форматы поддержки пока не определены. Сейчас тариф на природный газ в стране достигает 26,14 лея (примерно 123 рубля) за кубический метр, а компенсации в холодный сезон могут получить около 660 тыс. домохозяйств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ в октябре.

    Позже президент страны Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса. А премьер-министр республики Василий Тофан посоветовал гражданам молиться о теплой зиме.

    Комментарии (6)
    30 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о ядерном ответе на возможную блокаду Калининграда со стороны альянса. Выступая на военно-космической конференции в Брюсселе, руководитель Североатлантического блока прокомментировал ситуацию с российским посланием, передает ТАСС.

    «Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», – сказал Марк Рютте.

    При этом генсек НАТО призвал страны Прибалтики сохранять спокойствие, а государства блока – продолжать поддержку Киева и вкладывать средства в вооружения. Он в очередной раз назвал альянс исключительно оборонительным союзом и добавил, что не верит в возможные угрозы.

    Ранее российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Днем позже дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

    В ответ пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт осудила подобные комментарии Москвы.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2026, 16:02 • Новости дня
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей

    Кабмин решил вывести бурого медведя из перечня лимитируемых видов

    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    @ Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России готовит меры в связи с участившимися нападениями медведей на людей, рассматривается возможность выведения бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

    Кабмин прорабатывает изменения в нормативную базу для выстраивания безопасного соседства людей и животных, передает РИА «Новости».

    За последние 30 лет популяция бурых медведей в России выросла более чем вдвое и превысила 300 тыс. особей.

    С весны в стране произошло не менее 22 смертельных нападений медведей на людей.

    Правительство сформирует перечень регионов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этих хищников. В ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении федеральных средств.

    В понедельник в Туве охотники застрелили медведя, растерзавшего московского тренера. В воскресенье охотоведы убили четырех хищников в Забайкалье.

    Ранее ученые и шаманы объяснили выход медведей к людям.

    Комментарии (9)
    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму

    Филолог Пахомов: Ошибка может стать языковой нормой

    Tекст: Катерина Туманова

    В русском языке может появиться новый составной подчинительный союз «то что», который сейчас считается грамматической ошибкой, заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

    Ошибочное употребление выражения «то что» в речи россиян может вскоре стать языковой нормой. По мнению экспертов, в русском языке формируется новый составной подчинительный союз, передает РИА «Новости».

    «Если говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое «то что». Это место, где тоже сейчас идут баталии: «он сказал, то что завтра придет». И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», – сказал Пахомов.

    Специалист пояснил, что в настоящее время подобная конструкция считается ошибкой. Однако популярность этого выражения среди молодежи указывает на потребность языка в новом союзе, аналогичном «потому что» или «в случае если».

    По оценке филолога, изменение нормы не является деградацией языка, а отражает его естественное развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Грамота.ру» исключили появление слова «ложить» в словарях. Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок».

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

    Комментарии (8)
    30 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Губернатор ввел режим повышенной готовности в Забайкалье из-за животных

    Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за животных

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход диких животных в населенные пункты заставил правительство Забайкалья ввести в регионе режим повышенной готовности, сообщил губернатор Александр Осипов в Max-канале.

    «В Забайкалье вводим режим повышенной готовности. Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населённые пункты нашего края требует особого внимания», – написал он.

    Осипов добавил, что поручил главам округов создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, а также  пресекать бесконтрольный выпас скота.

    В школах Забайкальского края намерены провести дополнительные инструктажи, а для детей определить безопасные маршруты.

    Медиков призвали быть готовыми оказать помощь, включая санитарную авиацию.

    «Земляки, будьте предельно внимательны и осторожны. При обнаружении дикого животного в черте населённого пункта немедленно сообщайте в экстренные службы. Не пытайтесь приближаться к хищнику или подкармливать его», – призвал губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Охотоведы застрелили четырех медведей в Забайкалье. Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    В Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В сложнейших условиях подземелья, при полной темноте и высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил поисково-спасательную операцию, передав четырех спасенных туристов медикам.

    Преодолевая завалы и сложные участки, спасатели продвигались вперед и вели поиски четырех туристов (трое мужчин и одна женщина), которые были найдены в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии и успешно эвакуированы на поверхность, рассказали в Max-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

    Спасатели также рассказали, что спелеологи-любители заблудились в крымских горах из-за невозможности отыскать нужный проход между пещерами. Они отправились по маршруту между Голубиной и Красной пещерами и заблудились, передает РИА «Новости».

    «Они не нашли прохода из Голубиной в Красную пещеру и развернулись обратно, а там их встретили спасатели», – рассказали в пресс-службе МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника пропавших в Крыму в Красных пещерах туристов нашли живыми. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Представитель НАТО Харт заявила о безопасности альянса для России

    Tекст: Катерина Туманова

    В НАТО осудили комментарии России о готовности применить силу, заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в письменном ответе на предупреждения российских дипломатов в Европе о Калининградской области.

    Военный альянс ответил на послание России, «отметив, что НАТО – это оборонительный альянс, и никакие наши действия или учения не представляют угрозы для какой-либо части России», заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт во вторник в письменном заявлении, которое приводит агентство Bloomberg.

    До этого российское посольство в Бельгии указало на «безрассудный и безответственный подход» альянса к Калининграду, который «резко увеличивает риски прямой военной конфронтации».

    Россия также предупредила, что готова использовать весь свой арсенал вооружений для защиты своей территории, если НАТО попытается отрезать ее от остальной части страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    Российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

    Комментарии (3)
    Главное
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда
    В Киеве несколько районов остались без света и воды после взрывов
    Сотрудника Минобороны задержали за фиктивную приемку укреплений под Курском
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    Мэр Амстердама попросила рэпера Канье Уэста покинуть город
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище

    На рынке морских перевозок возникла аномалия

    2026 год запомнится этим парадоксальным трендом, сложившемся на рынке перевозок нефти морским транспортом. Подержанные супертанкеры стали стоить дороже, чем новые. Это не менее уникальная ситуация, чем отрицательная стоимость нефти во время пандемии в 2020 году. Как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России? Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, посещая дежурное мероприятие в ПАСЕ, внезапно сделал несколько сенсационных заявлений о России и Украине, которые перечеркивают многое из того, что говорили в Берлине ранее. Но главного немцы так и не поняли. Возможно, безнадежны. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в октябре 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

      Предварительный прогноз геомагнитной активности на октябрь 2026 года показывает несколько периодов возможных возмущений магнитосферы. По 27-дневному прогнозу NOAA повышенная активность ожидается 4–6 октября, а наиболее заметный период – 21–24 октября. На 22 октября прогнозируется максимальный индекс Kp около 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. При этом месячный прогноз может меняться: наиболее надежные оценки появляются за несколько дней до события. Рассказываем, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2026 года, что означает индекс Kp, какие даты сейчас выглядят наиболее активными и где проверять обновления.

    • Церковные праздники в октябре 2026 года: православный календарь, главные даты и постные дни

      В октябре 2026 года православные христиане отмечают несколько значимых церковных дат. 8 октября приходится преставление преподобного Сергия Радонежского, 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, 19 октября – память апостола Фомы, 26 октября – празднование Иверской иконы Божией Матери. Многодневных постов в октябре нет, но сохраняются обычные постные среды и пятницы. Рассказываем, какие церковные праздники будут в октябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда нужно поститься и какие народные запреты не являются церковными правилами.

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации