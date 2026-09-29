У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Туристы оказались заблокированы водой в Красной пещере в Крыму
МЧС: Четверо туристов застряли в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды
В Крыму на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды застряли четверо туристов, проводится спасательная операция.
Люди оказались заблокированы за сифонами и не могут выбраться самостоятельно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Спасатели работают на двух участках – со стороны пещеры Красная и пещеры Голубиная.
В спасательной операции задействованы 28 сотрудников МЧС, служба «Крым-Спас» и семь единиц техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МЧС привлекло вертолет к поискам туристов на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии.
В августе спасатели прорабатывали варианты эвакуации туристов у вулкана Толбачик на Камчатке.