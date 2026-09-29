Туристы оказались заблокированы водой в Красной пещере в Крыму

МЧС: Четверо туристов застряли в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды

Tекст: Мария Иванова

Люди оказались заблокированы за сифонами и не могут выбраться самостоятельно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Спасатели работают на двух участках – со стороны пещеры Красная и пещеры Голубиная.

В спасательной операции задействованы 28 сотрудников МЧС, служба «Крым-Спас» и семь единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МЧС привлекло вертолет к поискам туристов на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии.

В августе спасатели прорабатывали варианты эвакуации туристов у вулкана Толбачик на Камчатке.