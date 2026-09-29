Эксперт Матюшенков: В России обеспечена открытость избирательного процесса

«В России выборы должны проходить в соответствии с законом независимо от того, насколько сложной складывается ситуация вокруг страны.

Именно поэтому глава государства традиционно уделяет особое внимание работе избирательных комиссий. За проведением любых выборов стоит работа сотен тысяч человек: членов территориальных и участковых комиссий, сотрудников аппарата, наблюдателей, технических специалистов. Для большинства граждан их работа остается практически незаметной, но именно благодаря этим людям становится возможно проведение выборов. В этом году нагрузка на них была особенно высокой», – отметил Матюшенков.

«В таких условиях проведение выборов становилось уже не только организационной, но и серьезной задачей в сфере безопасности. Причем обеспечить ее силами одной избирательной системы было невозможно. Как отмечала Памфилова, ЦИК тесно взаимодействовал с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами. Это стало возможным благодаря тому, что внутриполитический блок Кремля фактически выступил архитектором единой системы, в которой все профильные ведомства скоординировано работают над обеспечением открытости и честности избирательного процесса, используя современные технологии, обеспечивающие прозрачность выборов, эффективный контроль за их проведением и защищённость избирательного процесса от внешнего вмешательства», – подчеркнул эксперт.

Он отдельно отметил голосование в зоне проведения СВО. «Даже там избирательный процесс был организован, а военнослужащие сами участвовали в работе комиссий. По словам Памфиловой, именно военнослужащие, особенно находившиеся на линии боевого соприкосновения, проявили высокую активность на выборах. Это тоже важная деталь: избирательная система работала даже там, где объективные условия для ее работы были наиболее сложными», – заключил Матюшенков.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий выразил благодарность десяткам миллионов граждан за активное участие в прошедших выборах депутатов Государственной думы.

Он также заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.