У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Главы 49 российских регионов отказались от мандатов депутатов Госдумы
Решение не переходить на работу в Государственную думу нового созыва приняли 49 руководителей субъектов Российской Федерации.
Центризбирком постановил передать вакантные места зарегистрированным кандидатам из федеральных списков, передает РИА «Новости». В нижнюю палату парламента не пойдут 47 представителей партии «Единая Россия» и двое членов КПРФ.
Среди отказавшихся от перехода в парламент числятся глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель Нижегородской области Глеб Никитин. Также свои места уступили глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин отказались от перехода на работу в Государственную думу.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне передал свой депутатский мандат ветерану специальной военной операции.